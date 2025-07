S&P 500 in ETF: ecco come ottenere crescita e diversificazione in un solo strumento

Grazie agli ETF che replicano l’andamento dell’indice S&P 500 è possibile esporsi a uno dei più rilevanti mercati azionari globali, con due vantaggi principali:

la potenziale crescita nel lungo periodo;

la diversificazione automatica.

Volendo sintetizzare al massimo, si può dire che l’obiettivo di un ETF è quello di replicare un determinato indice — nel nostro caso l’S&P 500 — per ottenere, teoricamente, una performance analoga. Tutto questo attraverso un’unica operazione.

ETF: cosa sono e come funzionano

Gli ETF sono fondi quotati in Borsa che possono essere negoziati durante l’intero orario di contrattazione, come avviene per le azioni.

La loro peculiarità è quella di replicare l’andamento di un indice di riferimento, come ad esempio il FTSE MIB o l’S&P 500. Per farlo, l’ETF acquista direttamente i titoli che compongono l’indice. Grazie a questo meccanismo, il rendimento del fondo segue in modo fedele quello dell’indice sottostante.

Cos’è l’indice S&P 500

L’S&P 500, acronimo di Standard & Poor’s 500, è uno degli indici azionari statunitensi più rappresentativi. Si basa sulla capitalizzazione delle 500 società più importanti degli Stati Uniti, che coprono circa l’80% del valore complessivo del mercato azionario USA.

È considerato un punto di riferimento globale per la sua ampiezza e la qualità delle aziende che lo compongono. In realtà, l’indice include 503 titoli, poiché alcune società — come Alphabet — hanno più classi azionarie quotate.

ETF e S&P 500: crescita e diversificazione come pilastri

Chi cerca soluzioni orientate a lungo termine e con un’elevata diversificazione può trovare negli ETF azionari legati all’S&P 500 una risposta coerente.

Questi strumenti includono le principali aziende quotate negli Stati Uniti, seguendo le stesse ponderazioni dell’indice. Acquistando una quota, si entra in possesso di una frazione delle azioni dell’intero paniere. Il risultato è una distribuzione automatica del capitale su 500 titoli, riducendo il peso di ogni singola azienda sul risultato complessivo.

Un altro aspetto chiave è la stretta relazione tra l’ETF e l’indice: i movimenti del mercato sono replicati in tempo reale.

Quali sono i vantaggi di questo tipo di strumento

Gli ETF sull’S&P 500 offrono diversi punti di forza. Il più evidente è la diversificazione su un ampio numero di società, utile per ridurre l’esposizione a singole realtà aziendali.

Altri vantaggi rilevanti includono:

accessibilità: anche con cifre contenute si può costruire una posizione;

costi di gestione generalmente bassi rispetto ad altri strumenti simili;

trasparenza: la composizione è consultabile e i prezzi aggiornati in tempo reale;

flessibilità: possono essere comprati e venduti in ogni momento di mercato;

storicamente, l’S&P 500 ha mostrato una crescita sostenuta nel lungo termine.

Gli ETF legati all’S&P 500 possono rappresentare una soluzione adatta a chi punta su crescita graduale e distribuzione del rischio. Tuttavia, come ogni altro strumento finanziario, comportano anche un certo livello di rischio. È quindi utile valutare il proprio orizzonte temporale e il grado di tolleranza alla volatilità prima di scegliere se e come esporsi al mercato azionario statunitense.

Freedom24: accesso semplice agli ETF sull’S&P 500

Chi desidera operare su ETF collegati all’S&P 500 può farlo attraverso Freedom24, la piattaforma di Freedom Finance Europe, regolamentata da CySEC e parte di un gruppo quotato al Nasdaq.

La piattaforma consente l’accesso a un’ampia gamma di ETF internazionali, con strumenti come i piani di accumulo (PAC), ideali per costruire posizioni nel tempo. Freedom24 offre un’interfaccia semplice, costi trasparenti e la possibilità di operare direttamente in euro su mercati globali come NYSE e NASDAQ. Grazie a Freedom24 il risparmiatore può sviluppare una strategia di investimento utilizzando le soluzioni digitali messe a disposizione e la connessione diretta alle Borse internazionali.

Con Freedom24, acquisti titoli “reali” (inclusi gli ETF menzionati), il che significa che resti sempre il proprietario legale dei tuoi asset. Anche nello scenario peggiore, come il fallimento del broker, i titoli vengono trasferiti sul tuo altro conto titoli.

Freedom24, ha annunciato il lancio di una nuova campagna promozionale denominata “Welcome”, attiva fino al 31 agosto 2025. L’iniziativa prevede l’assegnazione fino a 20 azioni gratuite a favore dei nuovi clienti che effettuano un deposito iniziale sul proprio conto d’investimento, secondo una struttura a soglie progressive.

Il valore dei titoli assegnati può variare tra i 3 e gli 800 dollari per azione, offrendo un beneficio economico immediato ai nuovi sottoscrittori.

Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita di capitale.