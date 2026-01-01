SpaceX: 165 lanci completati nel 2025 (record)

SpaceX ha battuto il precedente record del 2024, completando 165 lanci nel 2025. In molti casi, l’azienda di Elon Musk ha effettuato lanci nello stesso giorno da basi differenti. Solo in tre occasioni non è stato recuperato il primo stadio del razzo Falcon 9, una delle quali per motivi tecnici. Durante il 2026 aumenteranno anche i lanci per Starship.

Oltre 3.800 veicoli spaziali

Per comprendere i risultati raggiunti da SpaceX con il suo razzo parzialmente riutilizzabile (solo lo stadio inferiore ritorna sulla Terra) è necessario riportare la storia dei lanci. Tra il 2010 e 2019 sono stati effettuati 77 lanci. Il numero è progressivamente aumentato negli anni successivi: 25 (2020), 31 (2021), 61 (2022), 96 (2023) e 134 (2024). I dati includono anche i lanci del Falcon Heavy, ma sono una minima parte.

Nel corso del 2025 sono stati lanciati 165 Falcon 9, ovvero quasi 14 al mese o uno ogni due giorni. Il numero rappresenta l’85% di tutti i lanci effettuati da aziende statunitensi. Solo in tre occasioni non è stato recuperato lo stadio inferiore. Il 30 gennaio e il 24 ottobre sono stati lanciati due satelliti per telecomunicazioni per conto della Spagna. Essendo piuttosto pesanti (circa 6.100 Kg) sono stati rilasciati ad un’altitudine superiore per consentire di raggiungere l’orbita geostazionaria, quindi lo stadio inferiore è stato abbandonato nello spazio.

Congratulations to the entire SpaceX team for completing 165 Falcon launches and five Starship flight tests this year, all continuing to help pave the way to making life multiplanetary! pic.twitter.com/tbfFTmFWf0 — SpaceX (@SpaceX) December 31, 2025

Nel terzo caso (3 marzo), lo stadio inferiore è esploso dopo aver toccato la nave drone nell’Oceano Atlantico. Una perdita di ossigeno ha innescato un incendio che ha danneggiato una delle gambe di atterraggio, causando la caduta dello stadio. La maggioranza delle missioni (123) erano riservate ai satelliti Starlink. Con l’ultima del 17 dicembre sono stati portati nello spazio 27 satelliti. Nel 2025 sono stati lanciati oltre 3.800 veicoli spaziali.

Le missioni con astronauti a bordo della navicella Dragon sono state: Crew-10 (14 marzo), Fram2 (1 aprile), Ax-4 (25 giugno) e Crew-11 (1 agosto). Il primo lancio del 2026 è previsto per domani 2 gennaio (il 3 in Italia). Un razzo Falcon 9 porterà in orbita il terzo satellite della costellazione COSMO-SkyMed di seconda generazione per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

All’elenco si devono anche aggiungere cinque lanci di test per Starship. Attualmente è in corso l’assemblaggio della versione 3 del razzo. I due stadi sono Super Heavy Booster 19 e Ship 39 (il Super Heavy Booster 18 è esploso durante un test a fine novembre). Il 12esimo volo di test avverrà nel primo trimestre.