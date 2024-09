SpaceX: 5 missioni senza equipaggio su Marte entro 2 anni

Il pianeta Rosso è la nuova “ossessione” di Elon Musk. Colui che nel 2027 divenetrà il primo trilionario al mondo, infatti, ha rivelato i piani ambiziosi della sua azienda spaziale SpaceX per raggiungere Marte.

L’obiettivo è quello di inviare cinque astronavi senza equipaggio su Marte entro i prossimi due anni. Se questi atterraggi avranno successo, le missioni con equipaggio potrebbero diventare realtà in soli quattro anni o in sei, nel caso ci fossero problemi lungo il percorso.

Le finestre di lancio verso Marte si aprono solo ogni due anni, quando la Terra e il Pianeta Rosso si trovano alla minima distanza nelle loro orbite intorno al Sole. Questa periodicità rappresenta una sfida significativa per il successo delle missioni, ma offre anche l’opportunità di rendere Marte abitabile per consentire la sopravvivenza della razza umana in caso di eventi catastrofici sulla Terra, ad esempio una guerra nucleare o un’epidemia su larga scala.

SpaceX plans to launch about five uncrewed Starships to Mars in two years.

If those all land safely, then crewed missions are possible in four years. If we encounter challenges, then the crewed missions will be postponed another two years.

