SpaceX contesta le multe e scrive al Congresso

Da circa una settimana è iniziato uno scontro “burocratico” tra SpaceX e FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti. Quest’ultima, dopo aver comunicato che la licenza per il quinto volo di test del razzo Starship non verrà rilasciata prima di novembre, ha inflitto tre multe all’azienda di Elon Musk. SpaceX ha contestato le sanzioni e inviato una lettera al Congresso.

Lo scontro tra SpaceX e FAA è basato principalmente su due punti. Il primo riguarda la lentezza nel rilascio delle licenze. Il razzo Starship si trova sulla base di lancio da oltre un mese, ma il quinto volo di test non avverrà prima di fine novembre perché l’agenzia statunitense ha avviato due consultazioni su questioni considerate inutili dall’azienda di Elon Musk.

Quest’ultimo ha scritto ieri su X che il razzo per il sesto volo di test sarà pronto prima dell’approvazione del quinto volo. Durante un summit, Musk ha ironicamente dichiarato che la costruzione di un razzo è più veloce della carta che passa da una scrivania all’altra.

For nearly two years, SpaceX has voiced its concerns with the FAA’s inability to keep pace with the commercial spaceflight industry. It is clear that the Agency lacks the resources to timely review licensing materials, but also focuses its limited resources on areas unrelated to… pic.twitter.com/2NJu00ZLiW

