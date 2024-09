Elon Musk vuole denunciare la FAA per tre multe

Lo scontro tra SpaceX e FAA (Federal Aviation Administration) diventa sempre più duro. Stavolta Elon Musk ha perso la pazienza, annunciato che denuncerà l’agenzia statunitense per “eccesso di regolamentazione“. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è rappresentata dalle tre multe inflitte per la violazione delle licenze relative a due lanci eseguiti nel 2023.

Sanzione totale di circa 633.000 dollari

Pochi giorni fa, SpaceX aveva pubblicato un lungo post sul sito ufficiale per evidenziare l’eccessiva lentezza con cui la FAA rilascia le autorizzazioni per i lanci, avviando inutili consultazioni. Lo scontro dell’azienda con l’agenzia statunitense è stato ora inasprito dalle multe inflitte per la violazione dei requisiti previsti dalle licenze.

Le prime due sanzioni riguardano il lancio del satellite SATRIA-1 dell’operatore indonesiano PT Pasifik Satelit Nusantara, effettuato con un Falcon 9 il 18 giugno 2023 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. SpaceX aveva chiesto due modifiche alla licenza il 2 maggio 2023. La FAA ha informato l’azienda che non avrebbe approvato le modifiche entro il 18 giugno 2023, ma il lancio è stato effettuato ugualmente. La multa totale per queste due violazioni è 350.000 dollari.

La terza sanzione riguarda invece il lancio del satellite Jupiter-3 di EchoStar, effettuato con un Falcon Heavy il 28 luglio 2023 dal Kennedy Space Center in Florida. Anche in questo caso, la FAA non ha approvato la modifica alla licenza, ma il lancio è stato effettuato lo stesso. La multa per questa violazione è 283.009 dollari, quindi SpaceX dovrà pagare 633.009 dollari in totale.

L’azienda può rispondere entro 30 giorni dalla ricezione delle lettere che comunicano le sanzioni. Elon Musk ha scritto su X che denuncerà la FAA per “eccesso di regolamentazione“, quindi sembra certo che SpaceX non pagherà nessuna multa.