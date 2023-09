SpaceX saluta YouTube: dirette streaming solo su X

La prassi di SpaceX prevede la trasmissione di tutti i suoi test e dei lanci spaziali in streaming in tutto il mondo, cosicché chiunque possa ammirare l’evoluzione della tecnologia per l’esplorazione spaziale e non solo. Mentre l’attesa per il nuovo lancio di Starship continua ad alimentare l’hype tra i fan del colosso di Elon Musk e dello spazio, ci sono novità per quanto concerne il futuro delle trasmissioni della stessa SpaceX. Infatti, recentemente la società ha cessato le dirette streaming su YouTube, per passare a X.

X è la nuova casa digitale di SpaceX

Addio YouTube, benvenuta Twitter/X! Come molti probabilmente già si aspettavano, Elon Musk ha optato per abbandonare la piattaforma firmata Google al fine di sfruttare il servizio proprietario X. Durante il weekend scorso, infatti, le trasmissioni pianificate per Starlink Group 6-12 e per Crew-6 sono stati rimossi da YouTube per spostare il tutto su X, dove SpaceX già trasmetteva alcuni eventi.

SpaceX ha anche iniziato a porre fine al suo supporto alle piattaforme di social media concorrenti, lasciando anche Instagram e Flickr per focalizzarsi su X e dedicarsi esclusivamente al social network proprietario.

Solamente alcune trasmissioni verranno organizzate dalla NASA su YouTube in occasione di partnership specifiche, come successo nel caso di Crew-6. Per SpaceX, però, il futuro sarà direttamente legato a X/Twitter. Al momento Elon Musk non ha rilasciato dichiarazioni in merito, lasciando intuire che si tratti di una mossa ritenuta “naturale” per cui non sono necessari annunci speciali.