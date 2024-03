SpaceX Starship: dettagli sul terzo test di volo

Come previsto, SpaceX ha fornito i primi dettagli sul terzo test di volo dello Starship effettuato ieri. L’azienda di Elon Musk ha confermato la distruzione dei due stadi durante la fase di rientro, ma i risultati ottenuti sono molto incoraggianti.

Il lancio è avvenuto alle ore 14:25 italiane dalla Starbase di Boca Chica (Texas). Per la seconda volta consecutiva, tutti i 33 motori Raptor del primo stadio (Super Heavy/Booster 10) sono rimasti accesi per l’intera durata prevista. La separazione è stata completata con successo con la tecnica hot-staging: spegnimento di 30 motori del primo stadio e accensione dei sei motori del secondo stadio (Ship 28), prima del distacco.

Il booster ha correttamente invertito la traiettoria per dirigersi verso l’Oceano Atlantico (Golfo del Messico), ma si è verificato un RUD (Rapid Unscheduled Disassembly), quando si trovava a circa 462 metri di altitudine. Il termine indica la distruzione del primo stadio.

Il secondo stadio ha invece raggiunto l’orbita prefissata (234 Km) e sono stati completati due test: apertura/chiusura del portello di carico e simulazione del trasferimento di propellente da un serbatoio all’altro. SpaceX non ha effettuato la riaccensione di un motore nello spazio perché la velocità di rollio era troppo elevata.

— Starlink (@Starlink) March 14, 2024