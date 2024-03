SpaceX Starship: live streaming del terzo test

La FAA (Federal Aviation Administration) ha concesso ieri sera la licenza, quindi il terzo test di volo per Starship verrà effettuato oggi, come anticipato da SpaceX una settimana fa. La diretta streaming del lancio inizierà alle ore 12:30 italiane e potrà essere seguita sul sito dell’azienda di Elon Musk o direttamente su X.

I primi due test, effettuati il 20 aprile e il 18 novembre 2023, sono terminati con altrettante esplosioni del razzo. SpaceX ha comunque ottenuto importanti risultati che hanno permesso di migliorare Starship e la base di lancio.

The FAA has granted license authorization for the third launch of the @SpaceX Starship Super Heavy vehicle. The FAA determined SpaceX met all safety, environmental, policy and financial responsibility requirements. Learn more at https://t.co/EkZUsgWYNm. #FAASpace

— The FAA ✈️ (@FAANews) March 13, 2024