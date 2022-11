Come vedere Spagna-Germania in streaming

Spagna-Germania non è una partita come tutte le altre. Non può esserlo per la storia delle due nazionali e per le ambizioni che portano ai mondiali di calcio in Qatar. Arrivano alla sfida dopo un primo turno che ha riservato una grande sorpresa: la sconfitta dei tedeschi contro il Giappone, mentre le Furie Rosse hanno demolito la Costa Rica. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:00 di domenica 27 novembre, nella cornice dello stadio Al-Bayt della capitale Doha. Ecco come vedere la partita in diretta streaming gratis.

Spagna-Germania: guarda la partita in diretta streaming

Tutto ciò che bisogna fare è collegarsi alla piattaforma RaiPlay, accessibile senza abbonamento o sottoscrizioni a pagamento, da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet, computer e televisori connessi a Internet. Infatti, il servizio pubblico ha l’esclusiva per tutti i 64 match della competizione. Da casa si può sintonizzare il televisore su Rai 1 o, volendo gustare la risoluzione 4K, sul canale 101 se in possesso di un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV.

In passato, nella storia di questo grande classico, le due nazionali si sono incontrate un totale pari a 25 volte (contando anche la Germania Ovest). Il bilancio è quasi si parità, leggermente a favore dei tedeschi, con 9 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte.

Di seguito la classifica del gruppo E dopo il primo turno.

Spagna: 3 punti; Giappone: 3 punti; Germania: 0 punti; Costa Rica: 0 punti.

Chi si trova all’estero, ma non vuol perdere Spagna-Germania in diretta streaming con telecronaca in italiano, non deve far altro che connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

