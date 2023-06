Come vedere Spagna-Italia in streaming gratis

Spagna-Italia è la sfida di Nations League che mette una di fronte all’altra due rivali storiche, due nazionali che hanno guadagnato l’accesso alla Final Four della competizione e che ora puntano a sollevare il trofeo. Si parte alle ore 20:45, nella cornice dello stadio De Grolsch Veste di Enschede, quello che ospita le gare casalinghe del Twente, con la possibilità di vederla in diretta streaming per assistere alla prima gara degli azzurri in quasi tre mesi.

Nations League: guarda Spagna-Italia in streaming

La vincente scenderà di nuovo in campo domenica sera a Rotterdam per la finale contro la Croazia, che ieri ha battuto i padroni di casa dell’Olanda, in una semifinale che Modrić e i suoi compagni hanno largamente dominato, chiusa però solo ai tempi supplementari.

Sono diverse le opzioni a disposizione per guardare la partita. La prima è quella che passa dalla diretta trasmessa da Sky e NOW. C’è poi lo streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay. Infine, chi si trova a casa, può semplicemente sintonizzare il televisore su Rai 1, dove l’incontro è visibile in chiaro.

Ecco le probabili formazioni che i due commissari tecnici, De La Fuente e Mancini, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Spagna (4-3-3): Kepa, Carvajal, Laporte, Le Normand, Jordi Alba, Gavi, Rodri, Merino, Asensio, Morata, Ansu Fati;

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Zaniolo, Immobile, Raspadori.

Come vedere la partita dall’estero

Anche dall’estero è possibile vedere Spagna-Italia con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera assicurata dalle piattaforme di Sky. L’invito per chi si connette da una rete aperta o condivisa, come quella di un hotel, è di prestare attenzione alla tutela di dati e privacy.

Anche per lo streaming è bene fare di tutto per proteggersi. La soluzione all-in-one dedicata di NordVPN (in super offerta) include una Virtual Private Network globale, un antivirus sempre aggiornato, spazio sul cloud per il backup protetto da crittografia e un gestore delle password.

