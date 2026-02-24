Uno sparatutto 3D in 64 KB, il miracolo di QUOD: provalo

Somiglia a Quake e pesa solo 64 KB. Com’è possibile far stare uno sparatutto in prima persona con grafica 3D, completamente giocabile, in un file che pesa meno di un’immagine a bassa risoluzione? Lo sviluppatore Daivuk ci è riuscito con QUOD, proposto in download su itch.io. È possibile scaricarlo in modo totalmente gratuito o, se si vuole premiare il lavoro svolto, decidere il valore di una donazione.

QUOD è l’FPS che sta in soli 64 KB

Può di certo essere etichettato come un esercizio di stile, ma è senza dubbio anche divertente. Lo abbiamo provato e c’è tutto: supporto ai tasti WASD controllare il movimento, barra spaziatrice per saltare, pulsante del mouse per sparare, tre livelli, porte, piattaforme, interruttori, quattro nemici da affrontare, quattro armi diverse tra le quali scegliere e un boss finale da sconfiggere. Ogni elemento è presente nel minuscolo pacchetto da scaricare, incluse le texture e i suoni. Forse l’intelligenza artificiale dei mostri è rivedibile, ma cosa possiamo pretendere? Questo il gameplay, veloce e fluido.

Come spiega lo sviluppatore, QUOD è un progetto nato dopo una gestazione lunga dieci anni. Ogni elemento è ottimizzato, ma non bisogna farsi ingannare dal comparto grafico old style, i requisiti hardware sono quelli di un PC delle ultime generazioni: processore Intel Core i5 o equivalente, chip grafico GTX 770 o equivalente e 8 GB di RAM. Il motivo è da ricercare nella natura stessa del codice, chiamato a eseguire azioni complesse in background come la generazione dinamica dei modelli tridimensionali e delle immagini. Ad ogni modo niente paura, non ci sono rallentamenti.

Perché proprio 64 KB? Daivuk racconta che è dovuto a una demo vista nei primi anni 2000 e che aveva proprio questa dimensione: è fr-08 di Farbrausch, visibile qui sopra. E pensare che per un gioco AAA odierno servono centinaia di GB, GTA 6 potrebbe occuparne addirittura 676.