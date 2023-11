Spaziale Compressore PORTATILE 150PSI per gonfiare la qualunque (24€)

Perché rischiare di rimanere con la ruota a terra e dover chiamare qualcuno? Quando la situazione lo richiede devi farti forza e in questi casi vai alla grande se hai con te un gadget indispensabile: un compressore portatile. Piccolo, facile da utilizzare e utile più di quanto potresti pensare.

Vista la doppia promozione su Amazon secondo me dovresti farci un pensierino. Pensa, lo compri oggi ma lo hai per tutta la vita e al momento opportuno lo tiri fuori. Collegati in pagina dove devi spuntare solo il coupon e aggiungerlo al carrello, tuo con appena 24,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e rapide in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Compressore portatile di cui non fare a meno: piccolo ma utile

Le dimensioni compatte sono un suo punto a favore. Puoi tenerlo ovunque senza che ti dia mai fastidio: a casa lo metti in cantina, nella dispensa o in un cassetto; in auto, invece, nel cruscotto o nel bagagliaio. In questo modo, quando ti serve, sai già dove trovarlo.

Totalmente privo di fili, lo ricarichi come uno smartphone e conserva al suo interno 4500mAh che fanno davvero la differenza. In linea di massima hai l’autonomia per gonfiare 12 pneumatici di auto consecutivi, da zero a cento.

Ovviamente mi pare scontato dirlo ma funziona con ruote (auto, moto, bici, monopattini), palloni, materassini e tutto il resto che ha bisogno di un po’ di aria per tornare come nuovo.

Sulla sommità c’è un comodissimo display LED touch su cui vedere i diversi dati e sapere sempre quanta ricarica è rimasta al suo interno. In confezione, invece, trovi i diversi ugelli e il cavo di ricarica.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo compressore portatile a soli 24,99€ con il doppio sconto in corso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

