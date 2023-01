Spazio cloud a vita e senza abbonamento: con pCloud è possibile e conveniente

pCloud è uno dei servizi più interessanti per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione in cloud. A differenza della maggior parte dei servizi di questo tipo, però, con pCloud è possibile scegliere dei piani specifici per avere spazio cloud a vita e senza abbonamento.

Di fatto, quindi, è possibile acquistare un certo quantitativo di GB che resteranno sempre a disposizione, senza pagamenti ricorrenti o abbonamenti di alcun tipo. Con l’offerta attuale è possibile ottenere fino all’80% sui piani di pCloud per avere spazio cloud a vita. Per sfruttare l’offerta a tempo limitato è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Come funziona pCloud: spazio cloud a vita e senza abbonamento da 199 euro

Il funzionamento di pCloud è davvero semplice: il servizio, infatti, permette di acquistare un certo quantitativo di spazio cloud, senza dover attivare abbonamenti e pagamenti ricorrenti. In questo modo, si avrà sempre a disposizione il proprio cloud, accessibile da tutti i dispositivi e protetto con la crittografia AES a 256 bit.

I dati saranno, inoltre, al sicuro in quanto pCloud salva 5 copie dei file degli utenti su server differenti. Il servizio presenta varie opzioni per la collaborazione e la condivisione e si adatta, in modo ottimale, anche per un utilizzo “business” con proposte dedicate per avere cloud a vita e senza abbonamento.

Con l’offerta attuale di pCloud è possibile scegliere tra:

500 GB a 199 euro invece di 570 euro (-65%)

a invece di 570 euro (-65%) 2 TB a 399 euro invece di 1140 euro (-65%)

a invece di 1140 euro (-65%) 10 TB a 1190 euro invece di 6000 euro (-80%)

Da notare che pCloud presenta anche la possibilità di attivare abbonamenti annuali (da 49,99 euro per 500 GB) e mensili oltre a piani business e famiglia. Per sfruttare una delle offerte di pCloud e poter così contare sul proprio cloud storage senza dover attivare alcun abbonamento è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.