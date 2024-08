Spazio cloud aziendale sicuro da 2 TB per utente a meno di 100 euro l'anno

Le aziende che hanno la necessità di un servizio di cloud storage crittografato possono rivolgersi a Internxt, società di web hosting con sede a Valencia, in Spagna, che si distingue per la privacy e la natura open-source (a differenza di tanti altri servizi concorrenti).

In questi giorni i piani aziendali sono in offerta a meno di 100 euro l’anno, grazie alla promozione in corso che permette di risparmiare il 10% rispetto al prezzo di listino. Tra i suoi principali punti di forza la crittografia end-to-end, il codice open source e verificato, oltre alla possibilità di creare account anonimi.

La nuova offerta di Internxt

Internxt propone due piani aziendali: Standard e Pro. Il piano più economico è quello Standard, disponibile al prezzo scontato di 79,99 euro invece di 83,88 euro. La scelta di questo account consente di ottenere 1 TB di spazio d’archiviazione per utente e l’upload di file fino a 5 GB. In più si può beneficiare dell’assistenza clienti premium, della creazione e gestione di utenti e team, della condivisione di file e cartelle crittografati, in aggiunta alla gestione della fatturazione e dei pagamenti dell’account.

Il piano Pro, in offerta a 99,99 euro invece di 107,88 euro, offre le stesse funzionalità del piano Standard ma potenziate. Questo significa poter contare su uno spazio d’archiviazione raddoppiato (2 TB di spazio anziché 1 TB) e sull’upload di file fino a 20 GB. Aumentano anche il numero di utenti inclusi nel piani: si passa dai 3 ai 10 utenti del piano Standard, ai 3-100 utenti del piano Pro.

Puoi beneficiare dell’offerta in corso sul sito di Internxt tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.