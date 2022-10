Spazio cloud gratis, ecco quanto offrono i diversi servizi

Negli ultimi anni, il cloud storage ha assunto un ruolo sempre più importante nella vita digitale degli utenti. Spazi privati e sicuri, in cui è possibile effettuare il backup di tutte le immagini, i video, le fotografie o i documenti per metterli al sicuro da occhi indiscreti o da problemi tecnici che potrebbero colpire i nostri dispositivi. I provider che offrono questa tipologia di servizio sono numerosi, ognuno con le proprie caratteristiche e funzionalità, ma (quasi) tutti con un aspetto in comune: la possibilità di usufruire di uno spazio cloud gratis. Si parla di pochi GB, ma che potrebbero comunque fare comodo.

Complessivamente, sommando quanto offerto gratuitamente dalle principali piattaforme cloud, è possibile accumulare fino a 107 GB di spazio gratis. Il più “generoso” è MEGA, che nella versione free mette a disposizione ben 50 GB, mentre il più conveniente è pCloud – l’unico della classifica che offre piani a vita senza abbonamento. Il più limitato è, invece, Mediafire che pur offrendo 10 GB di spazio, limita il peso di ciascun file a 4 GB.

Spazio di archiviazione cloud gratis, i migliori servizi

La classifica analizza dunque tutti i provider più popolari, elencandoli in base allo spazio free che mettono a disposizione registrando un account gratuito.

MEGA : 50 GB

: 50 GB Google Drive : 15 GB

: 15 GB pCloud: 10 GB

Mediafire : 10 GB

: 10 GB Amazon Drive : 5 GB

: 5 GB iCloud (solo iOS) : 5 GB

: 5 GB One Drive : 5 GB

: 5 GB sync.com : 5 GB

: 5 GB Dropbox: 2 GB

Qual è il cloud più conveniente?

Puntare alla convenienza, pur senza sacrificare funzionalità e sicurezza? Il “difetto” principale di tutti i provider che abbiamo elencato è proprio questo: offrono un servizio sicuro e funzionale, ma per nulla conveniente – soprattutto sul lungo termine. C’è, però, un’eccezione. pCloud, infatti, si distingue poiché non offre piani a pagamento annuale o mensile, bensì a vita. Ciò significa che ti basta pagare una sola volta e lo spazio cloud sarà tuo per sempre.

Il vantaggio principale? Non perderai nulla in termini di qualità e funzionalità. Infatti, pCloud offre diversi vantaggi per l’utente: sincronizzazione automatica dei file archiviati su tutti i dispositivi collegati, ampie opzioni di condivisione tramite link (anche personalizzabili) e cartelle, media player integrato per musica e video, gestione completa di tutti i file e opzioni di backup anche da piattaforme di terze parti.

pCloud è sicuro e affidabile: oltre ai protocolli di protezione TLS/SSL, applica crittografia 256-bit AES per tutti i file, di cui effettua 5 copie su server differenti. Potrai inoltre aggiungere un livello extra di crittografia, aggiungendo il servizio addizionale pCloud Crypto. E il prezzo? Molto più conveniente rispetto a un abbonamento: 200 euro (una tantum) per il piano a vita da 500 GB; 400 euro, invece, per il piano da 2 TB. Entrambi sono al momento in promozione, con sconti fino al 65%: clicca qui per accedere all’offerta.

