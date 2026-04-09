Dimenticati degli abbonamenti: con pCloud il tuo storage online è per sempre

Grazie a pCloud ottieni uno storage online sicuro e multi-dispositivo senza abbonamento, lo acquisti una volta ed è tuo per sempre. Scegli il piano che fa al caso tuo tra tre differenti soluzioni in offerta speciale proprio oggi. Con l’Offerta di Pasqua 2026 hai sconti fino al 68% una tantum. Cosa stai aspettando? Scegli la convenienza senza rinunciare alla qualità.

Tutti i piani offrono le stesse funzionalità e gli stessi elevati livelli di sicurezza e protezione, cambia solo la quantità di spazio disponibile per caricare i tuoi contenuti. Partiamo dalla sicurezza. Infatti, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL applicato quando le informazioni vengono trasferite da un tuo dispositivo ai server pCloud. La condivisione è facile e in tempo reale grazie alle applicazioni e all’interfaccia web.

Con pCloud hai uno storage online che integra un player audio e video proprietario per riprodurre canzoni e video subito dopo averli caricati sulla piattaforma di archiviazione cloud. Inoltre, questa soluzione offre la sezione Foto, uno spazio dedicato per gestire le tue immagini e i tuoi video organizzati in ordine cronologico e con un editor fotografico integrato che ti permette di ritagliare, regolare e applicare filtri direttamente dal tuo cloud.

I 3 Piani a Vita con storage online di pCloud

Come dicevamo, pCloud offre 3 Piani a Vita di storage online con pagamento una tantum. Approfitta adesso dell’Offerta di Pasqua 2026, per te sconti fino al 68%, zero abbonamenti e tutte le funzionalità incluse. Dai un’occhiata alle tre soluzioni disponibili e scegli quella che fa per te.

Family 2 TB a soli 449 euro a vita, invece di 1289 euro.

Family 5 TB a soli 599 euro a vita, invece di 1868 euro.

Family 10 TB a soli 599 euro a vita, invece di 1868 euro.