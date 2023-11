Spazio cloud senza abbonamento: con pCloud si parte da soli 199€

Se sei alla ricerca della soluzione definitiva per le tue esigenze di archiviazione cloud, pCloud è pronto a sorprenderti con un’offerta imperdibile: uno sconto del 33% sui piani a vita da 500 GB e 2 TB di spazio cloud.

pCloud offre due piani a vita, entrambi con uno sconto del 33% per un periodo limitato. Il piano Premium da 500 GB è disponibile al prezzo di 199 euro invece di 299, mentre il piano Premium Plus da 2 TB può essere tuo a soli 399 euro invece di 599. Entrambi i piani offrono un pagamento unico, garantendoti l’accesso a uno spazio cloud sicuro e affidabile per tutta la vita.

Funzionalità avanzate incluse in tutti i piani

Una volta che hai scelto il tuo piano a vita con uno sconto del 33%, avrai accesso a una serie di funzionalità avanzate che renderanno la tua esperienza con pCloud ancora più sorprendente. Tra queste troviamo:

Collaborazione : condividi link e richieste file, invita gli utenti nelle cartelle condivise, ottieni statistiche dettagliate per i tuoi link e personalizza il branding dei tuoi link condivisi;

: condividi link e richieste file, invita gli utenti nelle cartelle condivise, ottieni statistiche dettagliate per i tuoi link e personalizza il branding dei tuoi link condivisi; Sicurezza : massima protezione con la crittografia TLS/SSL, la crittografia 256-bit AES per tutti i file e 5 copie dei tuoi file su server differenti;

: massima protezione con la crittografia TLS/SSL, la crittografia 256-bit AES per tutti i file e 5 copie dei tuoi file su server differenti; Accesso e sincronizzazione : carica automaticamente le foto, estendi lo spazio con pCloud Drive, accedi offline in modo selettivo e sincronizza automaticamente attraverso tutti i tuoi dispositivi;

: carica automaticamente le foto, estendi lo spazio con pCloud Drive, accedi offline in modo selettivo e sincronizza automaticamente attraverso tutti i tuoi dispositivi; Garanzia soddisfatti o rimborsati: pCloud offre una garanzia di 10 giorni soddisfatti o rimborsati, garantendoti tranquillità nel tuo investimento.

La sicurezza e l’efficienza nella gestione dei dati sono essenziali. Con lo sconto del 33% sui piani a vita di pCloud, hai l’opportunità di garantirti uno spazio cloud affidabile e ricco di funzionalità avanzate a un prezzo imbattibile. Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata: visita la pagina ufficiale della promozione per accedere subito alle potenzialità di pCloud, senza alcun abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.