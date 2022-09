Spazio cloud e sicurezza: quale servizio scegliere?

L’utilizzo di servizi cloud per proteggere i propri file è sempre più diffuso.

Questa soluzione infatti, non è utile solo per eliminare supporti fisici, che si possono facilmente perdere o possono subire guasti di vario tipo. Attraverso il cloud infatti, i dati conservati possono essere accessibili ovunque e soprattutto protetti da sguardi indiscreti.

Quest’ultima affermazione però, non è sempre vera: spazio cloud e sicurezza infatti, non sono sempre sinonimi.

Affinché immagini, documenti, video e quant’altro siano realmente al sicuro, è bene affidarsi a servizi specifici, in grado di offrire adeguate certezze per quanto concerne la protezione dei dati.

Il rischio, altrimenti, è di subire furti da parte di criminali informatici: un qualcosa di decisamente poco piacevole, soprattutto se sul cloud sono conservati file personali.

Scegliere una piattaforma che offre adeguate garanzie in tal senso, dunque, è pressoché indispensabile.

Spazio cloud è sicurezza non sono sinonimi: scegli un servizio che ti offra adeguate garanzie

In questo contesto, un servizio come pCloud rappresenta una scelta senza ombra di dubbio saggia.

Stiamo parlando di un servizio cloud che adotta il protocollo TLS/SSL. Questo, applicato a qualunque operazione di download/upload, permette di evitare intromissioni di qualunque tipo.

Tale vantaggio a livello di sicurezza però, è solo uno dei tanti proposti da questo servizio.

Si parla di un’interfaccia Web piacevole e facile da padroneggiare, oltre che di un player audio e video integrato. A rendere ancora più appetibile pCloud poi, vi è la recente promozione che abbassa drasticamente il suo costo.

Di fatto, è possibile ottenere 2 TB di spazio cloud protetto con un pagamento una tantum. Pagando una volta dunque, è possibile avere accesso per sempre a questo spazio, pagando appena 350 euro.

Per chi ha bisogno di ulteriore spazio poi, vi è l’opzione da 10 TB. In questo caso, è possibile ottenere lo spazio cloud per sempre pagando solo 1.390 euro invece di 6.950.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.