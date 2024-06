Spazio cloud sicuro: risparmia fino a 1.659 euro sui piani a vita Internxt

Foto, video, documenti di lavoro importanti. Questo tipo di file è in costante crescita per ogni utente, dunque non è difficile capire il motivo per cui sempre più persone sono alla ricerca di una soluzione cloud con cui gestire al meglio i propri dati.

Tra gli spazi cloud più sicuri oggi disponibili sul mercato si annovera Internxt, protagonista in queste ore di un’offerta speciale sui piani a vita, grazie alla quale è possibile risparmiare fino a 1.659 euro sul piano da 10 TB. Il pagamento è unico ed è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Internxt: i piani a vita in sconto fino all’80%

In occasione della Festa della Repubblica, Internxt ha lanciato una nuova offerta sui piani a vita da 2 TB, 5 TB e 10 TB, con sconti fino all’80%. Ogni piano include uno spazio di archiviazione crittografato, la condivisione sicura di file e cartelle, l’accesso ai file da qualunque tipo di dispositivo, l’autenticazione a due fattori, il supporto premium e la condivisione protetta da password.

Sono disponibili tre piani Internxt a vita:

Light (2 TB)

Pro (5 TB)

Ultra (10 TB)

Oltre alla crittografia dei file conservato nello spazio di archiviazione disponibile, Internxt offre ai suoi utenti la possibilità di caricare file fino a 20 GB. Una funzionalità che può tornare molto utile in particolare alle persone che girano video in alta definizione e che hanno bisogno di un servizio cloud sicuro.

Ecco i prezzi scontati per ciascun piano a vita di Internxt:

99,80 euro invece di 499 euro per il piano a vita da 2 TB (Light)

199,80 euro invece di 999 euro per il piano a vita da 5 TB (Pro)

399,80 euro invece di 1.999 euro per il piano a vita da 10 TB (Ultra)

L’offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di Internxt e scadrà nella giornata di domani.