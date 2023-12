Spazio di archiviazione cloud a vita in sconto fino all'85% con pCloud

La promozione Christmas Deal di pCloud regala uno sconto fino all’85% per uno spazio di archiviazione cloud a vita sicuro e semplice da usare. I prezzi partono da 499 euro (invece di 1.700 euro) per il piano a vita Family da 2 TB, grazie al 71% di sconto, fino ai 1.169 euro (invece di 7.600 euro) del piano Family 10 TB, per effetto dell’85% di sconto.

Oggi pCloud è uno dei servizi cloud più sicuri presenti in Europa. Alla base di questo c’è la sua sede in Svizzera, un Paese in cui la legge sul trattamento dei dati personali è tra le più rigorose in Ue. L’altro suo punto di forza è la semplicità d’uso, unita a una compatibilità eccellente con tutti i principali dispositivi oggi in uso.

Spazio di archiviazione cloud sicuro a vita in super offerta grazie a pCloud

Il piano a vita pCloud Family da 2TB consente di ottenere per sempre uno spazio cloud da 2 TB e la condivisione dell’account con altri cinque utenti. In più, è incluso un servizio di backup da OneDrive, Google Photos, Google Drive, Facebook e Dropbox.

Riguardo al tema della sicurezza, un ulteriore fiore all’occhiello del servizio offerto dall’azienda con sede in Svizzera è il protocollo TLS/SSL. Quest’ultimo viene utilizzato quando un utente trasferisce uno o più file dal proprio dispositivo ai server pCloud. In questo modo nessuno è a conoscenza dei dati contenuti nel cloud, nemmeno i dipendenti di pCloud.

