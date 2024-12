Spazio di archiviazione terminato? Scegli un piano cloud a vita

Ogni giorno salviamo sul telefono e sul PC foto e video che ci condividono amici e parenti e scarichiamo regolarmente brani musicali per avere sempre a disposizione le nostre playlist preferite. In poco tempo i GB che ci sembravano infiniti della memoria interna dello smartphone o dell’hard disk del PC terminano. E la soluzione non è cancellare qualcosa sacrificando i ricordi, ma ricorrere a uno spazio in cloud. pCloud ha attiva, ma solo per pochi giorni ancora, l’offerta per il Black Friday con i suoi piani a vita con sconti fino al 58%!

Perché attivare uno spazio in cloud a vita

Molti dei servizi in cloud prevedono un tot di spazio di archiviazione in abbonamento. Questo significa che ogni mese (o ogni anno) bisogna pagare un abbonamento per poter accedere ai propri dati. L’offerta a vita di pCloud è anche in questo senso una grande opportunità perché si evita ogni tipo di preoccupazione e rischio e con un solo pagamento si ha accesso a uno spazio estremamente capiente. L’offerta pCloud, infatti, prevede

Piano Premium 1 TB – 199€ – SCONTO 54%

Piano Premium Plus 2 TB – 279€ – SCONTO 53%

Piano Ultra 10 TB – 799€ – SCONTO 58%

Tutti i piani sono a vita e prevedono uno spazio di archiviazione con condivisione dei file semplice e sicura grazie alle applicazioni e all’interfaccia web che assicurano una gestione intuitiva dei file. Inoltre pCloud dedica grande attenzione alla sicurezza con l’adozione del protocollo TLS/SSL per mettere in sicurezza tutti i dati. L’accesso al proprio archivio in cloud è possibile da tutti i dispositivi e pCloud effettua il backup da Dropbox, Google Drive, OneDrive e Google Foto così da avere tutti i propri documenti personali e di lavoro in un unico spazio.

Il tutto con sconti mai visti per un piano a vita; affrettati, questi sono gli ultimissimi giorni dell’offerta.