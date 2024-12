Spazio finito? Ottienine altro con questa Chiavetta USB Kingston 128GB

Lo spazio per archiviare file e documenti importanti non è mai abbastanza, soprattutto quando hai bisogno di avere questi documenti sempre a portata di mano e disponibili su computer diversi. In questi casi possedere una chiavetta USB diventa non importante ma fondamentale. In questo momento trovi la chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB su Amazon a soli 9,99€ con uno sconto del 50%.

Chiavetta USB Kingston da 128 GB: tantissimo spazio per tutti i tuoi documenti

Le chiavette USB offerte da Kingston sono da sempre una sicurezza e questo modello non è di certo da meno. La DataTraveler Exodia da 128 GB non ti offre soltanto tanto spazio per ogni esigenza ma anche alcune chicche davvero interessanti che ti aiuteranno nell’utilizzo quotidiano.

Innanzitutto è dotata di standard USB 3.2 Gen 1, il che significa che è estremamente veloce sia in lettura che scrittura dei file. Inoltre è compatibile con qualsiasi sistema, quindi la puoi usare dove e quando vuoi senza doverti preoccupare di nulla.

È anche molto facile da trasportare non solo perché è ovviamente piccola ma perché presenta una piccola asola sul retro che ti permette di attaccarla dove vuoi e come vuoi. Puoi ad esempio legarla allo zaino oppure alle chiavi di casa cosi la avrai sempre con te.

Ha un cappuccio protettivo che tiene al sicuro la porta USB. Può capitare ad esempio che tenendola aperta si possa infiltrare polvere all’interno del connettore e rovinarlo, cosi invece previeni questi fastidiosi problemi. Insomma se hai bisogno di una pennetta USB, questa è quella giusta.

A soli 9,99€ su Amazon trovi la chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB con un fantastico sconto del 50% che taglia a metà il suo costo.

Le spedizioni sono gratuite e super veloci in tutta Italia per gli abbonati al servizio Prime.