Spazzolini elettrici Oclean: sorridi, c'è il Prime Day!

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato e con esso una serie di offerte incredibili su Amazon, alcune delle quali non potranno far altro che suscitare grandi sorrisi. Quest’anno, infatti, uno dei brand da tenere d’occhio è Oclean, noto per i suoi prodotti innovativi per l’igiene dentale. Oclean ha in serbo tre offerte eccezionali per altrettanti prodotti che non possono mancare nella routine quotidiana. Scopriamo insieme le caratteristiche e i vantaggi di questi articoli, nonché le offerte che li accompagnano in questa pioggia estiva di grandi sconti.

Un set completo per l’igiene dentale che mette insieme caratteristiche tali da rendere questo strumento ben di più di uno spazzolino. All’interno del medesimo meccanismo, infatti, si concentrano:

una tecnologia di riduzione del rumore: grazie al prototipo WhisperClean, il suono non supera i 45dB per avere un’attività più discreta e silenziosa;

diagnostica intelligente della pulizia: lo spazzolino è in grado di monitorare 8 zone della bocca per verificare che ognuna sia stata spazzolata adeguatamente;

quattro modalità di lavoro (Pulizia, Denti sensibili, Massaggio, Sbiancamento) e 32 intensità, per regolare in modo estremamente capillare il tipo di azione che le setole dovranno fare sui denti;

84 mila vibrazioni al minuto per fornire una potenza di pulizia estremamente più ampia rispetto agli spazzolini tradizionali;

ampia autonomia: una ricarica di 3,5 ore è sufficiente per consentire 35 giorni di lavaggi ininterrotti (ideale per l’igiene dentale in viaggio).

Un’elegante serie di sfumature dal blu all’azzurro caratterizzano la livrea del TravelGo FlowSet di Oclean. Pensato specificatamente per il viaggio e la vita fuori casa, questo modello Oclean ha una incredibile autonomia funzionale: con sole 2 ricariche è in grado di funzionare per un anno intero, scavando così un solco profondo nella differenziazione rispetto ad ogni altro modello concorrente. Il motore brushless a levitazione magnetica garantisce 76 mila giri al minuto e la scocca è certificata per un’impermeabilità di grado IPX7. La ricarica avviene tramite USB.

Il travelGo FlowSet offre cinque modalità di pulizia che possono essere scelte in base al contesto ed alle necessità: Mattina, Sera, Standard, Sbiancante e Delicato rappresentano il range di opzioni a disposizione ad ogni lavaggio. Sei testine con setole sono messe a disposizione all’interno del set, così da non restare mai senza e poter garantire un’igiene orale di lunga durata.

Lo spazzolino contempla un timer di 2 minuti e ogni 30 secondi segnala di cambiare zona di lavaggio (destra/sinistra, sopra/sotto, interno/esterno) affinché, al termine del ciclo di lavaggio, tutta l’arcata dentale sia stata adeguatamente spazzolata.

Si tratta del modello più “smart” della serie. Oclean, infatti, ha incluso in questo dispositivo anche un preciso sistema di monitoraggio della pulizia che non soltanto garantisce il controllo delle zone pulite, ma attribuisce anche un punteggio utile a segnalare le aree sulle quali si è operato di meno. Così facendo l’igiene dentale diventa non soltanto una questione operativa, ma anche di sensibilità e percezione: lavando si impara.

Lo spazzolino eroga fino a 84,000 movimenti/min con potenza di pulizia due volte superiore rispetto ad uno spazzolino tradizionale, con tre modalità di pulizia standard previste per poter declinare al meglio la propria esperienza.

Il set contempla un caricatore 2-in-1 che può essere al contempo sia caricatore che supporto magnetico a parete. Dopo due ore di ricarica è possibile utilizzare lo spazzolino per oltre un mese, il che è garanzia di ampia autonomia e forte comodità operativa. Il set contempla 6 testine per avere un ricambio sempre disponibile.

Tra le migliori qualità del modello v’è la funzione di spazzolamento supplementare che consente di pulire l’arcata dentale con maggior precisione. I sensori interni dello spazzolino, infatti, monitorano le parti meglio gestite e con una semplice raffigurazione finale indica le parti che invece sono state spazzolate in modo carente. Con un semplice click sul display sarà a questo punto possibile avviare un tempo extra di spazzolamento e la mano potrà facilmente indirizzare le spazzole verso l’area precedentemente indicata come bisognosa di cure.

Tutti gli sconti del Prime Day

Oclean è sinonimo di qualità e innovazione: i prodotti del brand sono progettati con le ultime tecnologie per garantire un’igiene dentale di grado superiore, poiché incentrata non soltanto su un’elevata capacità tecnica di pulizia, ma anche sulla formazione della persona affinché impari a gestire l’arcata dentale con la massima precisione e completezza.

Non bisogna pertanto perdere l’opportunità di migliorare la propria igiene dentale con i prodotti Oclean in offerta durante il Prime Day 2024, poiché con pochi Euro sarà possibile alzare di molto la qualità complessiva dell’azione quotidiana con cui ci si prende cura dei propri denti. Questi i modelli in offerta in queste ore:

Per ognuno lo sconto arriva o addirittura supera il 20%, regalando così un ben sorriso al tuo Prime Day.

In collaborazione con Oclean