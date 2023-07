Speaker Bluetooth Impermeabile con Vivavoce a 10€ su Amazon

Pratico e utilissimo, lo Speaker Bluetooth Impermeabile Music Hero è la soluzione ideale se vuoi portare sempre con te la tua musica preferita. Grazie alla sua pratica ventosa la fissi su qualsiasi superficie ed essendo impermeabile la porti in piscina e sotto la doccia senza problemi. Integrando anche un microfono, puoi rispondere alle chiamate in vivavoce. Oggi è in offerta su Amazon. Acquistalo a soli 9,99 euro, invece di 19,99 euro.

La disponibilità è immediata e, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Utile d’estate, può diventare un ottimo compagno di avventure anche d’inverno. Infatti, come dicevamo prima, essendo dotato di una ventosa, lo puoi posizionare sotto la doccia per ascoltare qualsiasi contenuto riprodotto dal tuo smartphone o rispondere alle chiamate. La pratica tastiera ti permette di gestire in modo intuitivo tutti i comandi.

Speaker Bluetooth Impermeabile Music Hero: un vero affare su Amazon

Non perdere questa incredibile offerta. Con lo Speaker Bluetooth Impermeabile Music Hero puoi divertirti tanto e per molto tempo. In un attimo rende questa calda estate e le giornate con gli amici davvero speciali. Compatibile con tutti gli smartphone in commercio, questo altoparlante può essere connesso anche con tablet e computer dotati di tecnologia Bluetooth. Insomma, è una vera e propria bomba!

Acquista Music Hero a soli 9,99 euro, invece di 19,99 euro. Ricordati solo che per approfittare di questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.