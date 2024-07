Speaker Yamaha True X 1A: semplicemente IRRESISTIBILE (-27%)

Lo Yamaha True X 1A è l’altoparlante che ridefinisce l’audio domestico con una tecnologia avanzata e un design compatto. Grazie alla tecnologia audio 3D wireless con Dolby Atmos della serie True X, questo speaker trasforma qualsiasi spazio in un’esperienza di ascolto immersiva e avvolgente, offrendo un suono surround autentico che ti farà sentire come al centro dell’azione. Inoltre oggi, grazie a un mega sconto del 27% su Amazon, può essere tuo al prezzo speciale di soli 123,00 euro, anziché 169,00 euro.

Speaker Yamaha True X 1A: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Oltre a essere estremamente versatile, il True X 1A è dotato di un pratico pulsante “solo” che consente di trasformarlo in un diffusore audio Bluetooth indipendente. Questo significa che puoi portare la tua musica preferita ovunque tu vada, senza perdere in qualità sonora. La portabilità è uno dei suoi punti di forza: leggero e facile da trasportare, è ideale per accompagnarti in ogni momento della giornata.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il True X 1A offre un’ampiezza e una profondità sonora sorprendenti, soprattutto quando abbinato a soundbar come la TRUE X BAR 40A o la TRUE X BAR 50A. La sua capacità di riprodurre musica con una chiarezza eccezionale lo rende perfetto sia per l’intrattenimento casalingo che per l’uso all’aperto.

La batteria ricaricabile del True X 1A assicura fino a 12 ore di ascolto continuo, permettendoti di goderti la tua musica preferita per tutta la giornata senza preoccuparti della ricarica. E quando arriva il momento di ricaricare, bastano solo 3 ore per riportarlo al 100% di autonomia. Il pacchetto include anche un cavo di ricarica USB da tipo A a tipo C da 1 metro, garantendo la massima comodità.

Oggi, questo straordinario speaker è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 27%. È l’occasione perfetta per migliorare la tua esperienza audio a un prezzo imperdibile di soli 123,00 euro. Non perdere questa opportunità di portare a casa un prodotto che combina tecnologia all’avanguardia, design elegante e prestazioni sonore eccezionali.