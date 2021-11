Oltre alla promozione di Fastweb a meno di 8 euro al mese anche Vodafone decide di lanciare la sua promozione Special Giga disponibile solo fino a questa sera.

Vodafone Special Giga: i dettagli

La tariffa che vedremo tra poco risulta attivabile solo ONLINE ed esclusivamente richiedendo la portabilità da alcuni MVNO. Tra gli operatori virtuali spiccano Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali, 1Mobile, British Telecom, BT Italia, Daily Telecom, Digi Mobile, ERG Mobile, OPTIMA, Rabona Mobile e Welcome. Come potete vedere sono di fatto esclusi tutti i tre principali operatori ed anche i loro rispettivi low cost.

La promozione Special Giga offre 70 Giga di traffico dati in 4.5G sulla Giga Network di Vodafone, minuti senza limiti verso tutti gli operatori sia mobili che fissi e 1000 SMS sempre verso qualsiasi gestore italiano. Tutto questo a soli 7,99 euro mensili.

Costi ed altro

Prima di vedere a quanto ammontano i costi iniziali dobbiamo evidenziare la presenza dell’utilissima opzione Vodafone Open che permette di provare la tariffa e venire rimborsati in caso di non soddisfazione o per qualsiasi altro motivo.

Oltre al servizio Open troviamo l’assistente digitale Tobi per aiutarci a risolvere qualsiasi problematica sulla nostra tariffa, l’app gratuita My Vodafone oltre al piano telefonico Vodafone 25 New con Smart Passport+. Quest’ultimo addon è davvero molto utile per chi viaggia spesso all’Estero visto che offre delle tariffe vantaggiose anche fuori Italia.

Infine i costi di attivazione per acquistare online questa promo ammontano a soli 0,01 euro, mentre, la spedizione della SIM a casa è completamente a carico dell’operatore rosso.

Concludendo possiamo dire che questa tariffa è sicuramente una delle più interessanti ed economiche disponibili tra i tre operatori principali.

Ricordiamo inoltre che Special Giga di Vodafone a meno di 8 euro al mese è attivabile esclusivamente tramite sito web e solo fino al 30 Novembre 2021, quindi entro stasera!