Spendi 20€ e RISPARMI 10€ con il Black Friday Week di Amazon Haul

Grazie al Black Friday Week su Amazon Haul tu spendi 20 euro e risparmi 10 euro! Tantissimi prodotti ti stanno aspettando per risparmiare e ottenere il meglio al miglior prezzo. Ovviamente, ti consigliamo di essere veloce perché molte di queste offerte potrebbero terminare in pochissime ore. Oltre a tutte le offerte disponibili alla pagina dedicata, dai un’occhiata alla nostra selezione.
Generic Grande borsa impermeabile grigia dell’organizzatore del cavo per gli accessori elettronici a soli 2,21 euro!
Generic Grande borsa impermeabile grigia dell’organizzatore del cavo per gli accessori elettronici
2,21€
Supporto per dispositivi elettronici portatili a soli 3,72 euro!
Supporto per dispositivi elettronici portatili – Supporto pieghevole per notebook con materiale ABS, design elegante nero per maggiore comfort ed efficienza
3,72€
Confezione da 18 organizer per cavi magnetici a soli 1,28 euro!
Confezione da 18 organizer per cavi magnetici, gestione dei cavi, organizer per cavi del computer, clip adesive per scrivania e casa, bianco
1,28€
Microfono lavalier wireless a soli 10,28 euro!
Microfono lavalier wireless per Android/iPhone/iOS/PC/Laptop,microfono da bavero per registrazione, microfono a clip, per registrazione video,Tiktok, Youtube, Vlogging,Trasmissioni dal Vivo,Interviste
10,28€14,99€-31%
Supporto per telefono pieghevole per scrivania angolo di visione regolabile a soli 2,44 euro!
Supporto per telefono pieghevole per scrivania, angolo di visione regolabile, supporto per dispositivi elettronici portatili, telefono cellulare universale, nero
2,44€
Supporto per tablet a collo di cigno per letto e scrivania a soli 8,52 euro!
Supporto per tablet a collo di cigno per letto e scrivania, supporto regolabile a 360° con morsetto per telefono, pad, ereader, registrazione, lettura, riprese, supporto per dispositivi da 7,9 a 10
8,52€
Tappetino da scrivania in pelle double face a soli 2,66 euro!
Tappetino da scrivania in pelle double face, antiscivolo, grande, tappetino per mouse impermeabile, per casa, ufficio e decorazione (60 x 30 cm, nero)
2,66€
Mini telescopio per adulti monoculare impermeabile per campeggio a soli 5,32 euro!
Mini telescopio per adulti,Telescopio monoculare impermeabile per campeggio,Viaggiare
5,32€
Organizer multifunzionale per cavi di ricarica a soli 0,81 euro!
Organizer multifunzionale per cavi di ricarica, custodia portatile per cavi dati con divisori per viaggi, scatola di gestione dei cavi di ricarica senza grovigli, per casa e ufficio, blu
0,81€
3 organizer per cuffie in silicone a soli 1 euro!
3 organizer per cuffie in silicone, custodia per cavi dati, organizer portatile per cuffie con cavo, per accessori per telefoni cellulari
1,00€
Set di cacciaviti magnetici 31 in 1 con manico antiscivolo a soli 3,72 euro!
Set di cacciaviti magnetici 31 in 1 con manico antiscivolo, piccoli cacciaviti, kit di riparazione per iPhone, iPad, computer, orologio, occhiali, fotocamera, elettronica
3,72€
Adattatore da Viaggio 3 pezzi a soli 11,69 euro!
Adattatore Presa India, 3 pezzi Adattatore da Viaggio India, Schuko UE a presa Tipo D, Adattatore I-ndia per il Sudafrica, Nepal, Sri Lanka, Russia, Mozambico
11,69€