Spendi e invia denaro ovunque: prova ora Revolut Premium

Revolut Premium è il conto corrente ideale per inviare, spendere, prelevare in tutto il mondo e ottenere vantaggi esclusivi riservati ai titolari. Provalo gratis per 3 mesi e scopri tutti i vantaggi che offre.

Revolut Premium gratuito per 3 mesi: inizia ora la prova!

Per provare Revolut Premium, inserisci il tuo numero di telefono nel campo che trovi nella pagina ufficiale, per ricevere il link tramite SMS da cui scaricare l’app. Aprila ed effettua la registrazione, accettando l’aggiornamento a Premium non appena richiesto.

Il conto Premium ti permette di avere:

Canone accessibile : una volta terminato il periodo, Revolut Premium avrà un canone di 9,99€ al mese, offrendoti un sacco di servizi e vantaggi. Se vuoi, puoi anche decidere di non rinnovare l’offerta, una volta terminato il periodo gratuito di prova, per restare con il piano Standard che invece è completamente gratis.

: una volta terminato il periodo, Revolut Premium avrà un canone di 9,99€ al mese, offrendoti un sacco di servizi e vantaggi. Se vuoi, puoi anche decidere di non rinnovare l’offerta, una volta terminato il periodo gratuito di prova, per restare con il piano Standard che invece è completamente gratis. Carta personalizzata : puoi personalizzare la tua carta, scegliendo diversi colori dal rosa al grigio siderale. La carta di debito ti permette di prelevare e spendere in tutto il mondo grazie al circuito di pagamento MasterCard.

: puoi personalizzare la tua carta, scegliendo diversi colori dal rosa al grigio siderale. La carta di debito ti permette di prelevare e spendere in tutto il mondo grazie al circuito di pagamento MasterCard. Cashback sugli hotel : prenota il tuo soggiorno tramite Revolut e ottieni un cashback del 10%!

: prenota il tuo soggiorno tramite Revolut e ottieni un cashback del 10%! Assicurazione completa : sei coperto per tutti dagli imprevisti grazie alle coperture assicurative sul ritardo dei voli, spese mediche all’estero e altro.

: sei coperto per tutti dagli imprevisti grazie alle coperture assicurative sul ritardo dei voli, spese mediche all’estero e altro. Invio denaro ovunque : con un solo tocco o clic, puoi inviare denaro a chi ti pare in tutto il mondo, verso un totale di 160 destinazioni, anche per dividere le spese su qualsiasi tipologia di acquisto o abbonamento.

: con un solo tocco o clic, puoi inviare denaro a chi ti pare in tutto il mondo, verso un totale di 160 destinazioni, anche per dividere le spese su qualsiasi tipologia di acquisto o abbonamento. Spendi nella valuta locale : se ti trovi fuori per viaggio o lavoro, puoi spendere senza problemi nella moneta locale a un tasso di cambio vantaggioso rispetto altri conti correnti!

: se ti trovi fuori per viaggio o lavoro, puoi spendere senza problemi nella moneta locale a un tasso di cambio vantaggioso rispetto altri conti correnti! Sicurezza: Revolut Premium è costantemente monitorato per verificare che non vengano eseguite transazioni non autorizzate. Controlli anche la carta direttamente dall’area privata per impostare i limiti o sospenderla quando vuoi.

Prova ora Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi.