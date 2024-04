Spendi il 23% in meno per il Controller Xbox su Amazon: OFFERTA LAMPO

Un controller Xbox in più non fa mai male: divertiti con ancora più amici nei tuoi videogiochi preferiti sia a casa tua sulla stessa console, sia offrendo la periferica come regalo a qualcuno munito di Xbox Series X|S, Xbox One o dispositivo Windows. Acquistala ora su Amazon e risparmierai il 23% per la versione nella tonalità Electric Volt, e non è l’unica offerta legata al controller!

Acquista un controller Xbox su Amazon in offerta!

Questa periferica giunge in varie colorazioni ma, questa offerta specifica, riguarda il controller Xbox Electric Volt, ovvero caratterizzato da un verde fluorescente pronto a spiccare in qualsiasi stanza, in mano a qualunque giocatore. Il design moderno e confortevole della periferica è evidenziato dalle linee minimal e dalla dotazione di una texture antiscivolo sui grilletti, oltre al D-Pad ibrido per una comodità maggiore nell’uso delle frecce direzionali al posto dello stick.

Non manca quindi il nuovo pulsante per la condivisione, pensato per consentirti di salvare e inviare sui social in men che non si dica i momenti migliori delle tue partite online e singleplayer. Tramite l’applicazione Accessori su PC, invece, potrai modificare la mappatura dei pulsanti personalizzando così il tuo controller in tutto e per tutto. La porta USB-C facilita la connessione al computer, mentre il jack da 3,5mm ti consente di collegare qualsiasi auricolare o cuffia compatibile.

Il prezzo da pagare è pari a 49,98 euro e resterà tale ancora per poco tempo. Il pagamento può essere completato anche a rate con Amazon, optando per un piano a tre rate senza interessi. Inoltre, riceverai un buono del 33% per PC Game Pass!