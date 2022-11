Spese importanti in vista? Paga a rate con Pagoflex

Le spese impreviste sono sempre dietro l’angolo: emergenze mediche, un elettrodomestico rotto. Qualunque sia l’esigenza, quei costi extra rischiano di diventare un problema. Se hai in programma un acquisto dispendioso ma hai la possibilità di pagare sull’unghia, per te c’è Pagoflex: il servizio esclusivo per i clienti ING che ti permette di comprare ciò di cui hai bisogno con la tua Mastercard Gold e pagarlo a piccole rate.

Come funziona Pagoflex

Il funzionamento del servizio Pagoflex è semplice e intuitivo. Innanzitutto dovrai effettuare un acquisto di almeno 200 euro – online o all’interno di un negozio fisico – con la Mastercard Gold in dotazione a tutti i clienti ING. Dopodiché dovrai scegliere in quanti mesi vuoi rimborsare l’acquisto: 3, 6, 9 oppure 12. Puoi gestire ogni cosa dall’applicazione ufficiale oppure direttamente tramite il sito web. Non è vincolante. perché puoi disattivare il piano Pagoflex senza costi aggiuntivi.

La commissione mensile applicata da ING è dello 0,50% dell’importo rateizzato, mentre notifiche e rimborso anticipato sono gratuiti. Il tasso d’interesse, invece, varia a seconda della durata del piano e dell’importo dell’acquisto. Se vuoi conoscere in anticipo il valore del tasso, puoi simulare un piano e scegliere quello più adatto alle tue esigenze, in modo tale da visualizzare in chiaro l’importo della rata, tutti i costi legati, il TAN e TAEG che saranno applicati.

Ecco come richiedere Pagoflex

Attivare Pagoflex è semplicissimo. Innanzitutto è necessario essere clienti di ING e titolari di un Conto Corrente Arancio, una soluzione sicura e 100% digitale a canone zero con carta di credito Mastercard Gold inclusa (il canone è azzerato nei mesi in cui Pagoflex è attivo), che offre il 2,50% lordo per 12 mesi sulle somme vincolate. Clicca qui per aprire il tuo Conto Corrente Arancio senza spese.

Sei già titolare? Per scoprire tutti i dettagli e attivare Pagoflex, dovrai accedere alla tua area riservata dalla applicazione ufficiale o dal sito web, cliccare sulla sezione “Carta di Credito” e poi “Pagoflex”. Non c’è nessun limite a quanti piani puoi attivare: l’importante è che le spese abbiano un valore pari o superiore a 200 euro.

