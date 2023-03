Come vedere Spezia-Inter in streaming

Spezia-Inter apre la giornata 26 della Serie A. Va in scena nella cornice dell’Alberto Picco, lo stadio più minuto d’Italia tra quelli in cui si disputa il torneo, con il fischio d’inizio in programma per le ore 20:45 di venerdì 10 marzo. La potrai seguire in diretta streaming su DAZN.

Serie A: guarda Spezia-Inter in streaming

Chi desidera guardare la partita potrà farlo sulla piattaforma con telecronaca in italiano, approfondimenti, analisi interviste e highlight.

I nerazzurri, secondi in classifica con 50 punti e pronti alla trasferta di Champions League contro il Porto, non possono concedersi un calo d’attenzione contro quella che potrebbe essere erroneamente considerata una piccola. Quart’ultima posizione invece per i bianconeri a 21 punti, costretti a guardarsi le spalle dalla zona retrocessione.

Così i due tecnici, Inzaghi e Semplici (che ha appena preso il posto di Gotti sulla panchina ligure), dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo. Ecco le probabili formazioni.

Spezia (4-3-3): Dragowski, Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Gyasi, Nzola, Verde;

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens, Lukaku, Lautaro.

I pronostici pendono dalla parte della squadra milanese, alla è attribuita una chance di vittoria pari al 67%.

Come vedere Spezia-Inter dall’estero

Anche dall’estero è possibile vedere Spezia-Inter, così come tutte le altre partite della Serie A, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN (per maggiori informazioni far riferimento al sito ufficiale). Attenzione però alla rete attraverso cui si effettua la connessione: mai sottovalutare i rischi legati alla sicurezza.

È buona norma tutelare dati e privacy durante le proprie attività online, anche nel caso dello streaming. Come? L’ideale è una soluzione dedicata come quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) che include una Virtual Private Network con migliaia di server in tutto il mondo, un antivirus, spazio sul cloud per il backup, un gestore delle password e altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.