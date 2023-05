Come vedere Spezia-Milan in streaming (Serie A)

Spezia-Milan va in scena nello stadio più piccolo della Serie A, l’Alberto Picco, per il turno numero 35 del campionato. Con fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di sabato 13 maggio, il match può essere visto in diretta streaming su DAZN. Sarà di fondamentale importanza per la stagione delle due squadre, che nonostante gli obiettivi e le ambizioni differenti, sono pronte a darsi battaglia puntando a una vittoria a dir poco essenziale.

Serie A: guarda Spezia-Milan in streaming

Risucchiati in coda alla classifica, i bianconeri si trovano immischiati nella lotta per la salvezza, una serie di risultati negativi: sono diciottesimi a 27 punti, a tre di distanza dal Verona che li precede. Quinta posizione invece per i rossoneri a 61 punti, due in meno dell’Inter che incontreranno di nuovo martedì per il ritorno della semifinale di Champions: per Pioli e i suoi, il futuro si deciderà in pochi giorni.

I tifosi delle due squadre possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico affidato alla voce di Dario Marcolin.

Saranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Semplici e Pioli, quest’ultimo chiamato a tenere in considerazione il prossimo impegno di Champions League. Ecco dunque le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Spezia (4-3-3): Dragowski, Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Bourabia, Ekdal, Esposito, Gyasi, Nzola, Verde;

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers, Rebic.

Il 50% delle probabilità è assegnato dai pronostici alla vittoria degli ospiti, solo il 23% ai padroni di casa, mentre il restante 27% a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Se ci si trova all’estero e si desidera vedere Spezia-Milan in diretta con telecronaca in italiano è possibile contare sulla portabilità transfrontaliera della piattaforma. Consigliamo però di prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy se la connessione avviene attraverso reti potenzialmente non sicure come quelle aperte degli alberghi.

