Come vedere Spezia-Napoli in streaming

Spezia-Napoli in campo alle ore 12:30 di domenica 5 febbraio, per la giornata 21 di Serie A. Un impegno che i partenopei non possono permettersi di sottovalutare, il rischio di uno scivolone in campionato è sempre dietro l’angolo. A ospitarli sono gli aquilotti, nella cornice di uno stadio Alberto Picco da tutto esaurito come impongono le grandi occasioni.

Spezia-Napoli: guarda la partita in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia affiancato nel commento tecnico da Dario Marcolin. Prima del fischio d’inizio le consuete analisi e gli aggiornamenti dagli spogliatoi, al termine invece approfondimenti, interviste e azioni salienti del match.

Uno sguardo alla classifica sembra suggerire un esito scontato per la gara, ma occhio alle sorprese e alle insidie di una trasferta nello stadio più piccolo del campionato, dove il tifo locale si fa inevitabilmente sentire. Posizione numero 17 per lo Spezia (18 punti), affamata di risultati utili per distanziare la zona retrocessione. Viaggia invece a vele spiegate la capolista (53 punti), con ben 13 lunghezze di margine nei confronti della prima inseguitrice, l’Inter.

Ecco le probabili formazioni che Gotti e Spalletti dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Caldara, Nikolau, Holm, Bourabia, Ampadu, Kovalenko, Reca, Gyasi, Verde;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

