SPID, superata quota 9 milioni a colpi di bonus

9 milioni di SPID. La notizia è tutta qui ed in apparenza è soltanto una piccola milestone in un processo che necessita di ben altri successi. Tuttavia è un numero importante poiché premia il lavoro compiuto tanto negli anni passati (dalla sua introduzione alla sua promozione a forza all’interno di un sistema Paese spesso resistente alle novità tecnologiche) quanto in piena gestione emergenziale.

Per capire cosa significhi questa cifra occorre guardarla in prospettiva: a fine febbraio, infatti, si contavano 5,9 milioni di SPID e a fine aprile erano qualcosa come 6,3 milioni: 9 milioni è la fotografia di un trend incredibile per un progetto che per anni è sembrato invece impantanato in una situazione impossibile da sbrogliare.

9 milioni di SPID significa 9 milioni di italiani che hanno a disposizione un identificativo con il quale certificarsi al cospetto degli enti statali e poter così godere dei loro servizi direttamente online. Ciò è fondamentale in prospettiva, chiaramente, ma lo è stato ancora di più durante i mesi in cui l’isolamento forzato ha costretto gli italiani a rivolgersi al canale informatico per poter avere informazioni, denaro, aiuti e documentazioni.

Negli anni passati erano stati soprattutto 18App e la Carta del Docente i traini principali per favorire l’apertura di uno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) da parte dei cittadini. Il Covid ha cambiato tutto, moltiplicando lo stato di necessità: ecco quindi sopraggiungere i vari bonus disponibili tramite il sito INPS, il Reddito di Cittadinanza e ora il più recente Bonus Vacanze: per accedere ad ognuna di queste possibilità sono disponibili siti e app, ma in ogni caso lo SPID rappresenta uno degli strumenti più semplici e diretti per l’accesso al servizio.

In attesa che l’estate termini e che la sfida autunnale si presenti al cospetto di cittadini, aziende e pubblica amministrazione, lo SPID mette un punto fermo nel proprio processo di crescita: 9 milioni di cittadini sono certificati e pronti per poter accedere a servizi di un nuovo livello, godendo di tutti i vantaggi che la digitalizzazione può offrire. Per tutti gli altri è questa un’opportunità che resta da cogliere, per la quale occorrerà lavorare per far sì che l’erogazione dei servizi alla cittadinanza possa essere quanto più rapida, efficiente e meno onerosa possibile.