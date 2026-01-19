SPID a pagamento? Usa CIE con questo lettore contactless a -45%

Ora che anche Poste Italiane ha deciso di rendere SPID un servizio a pagamento, utilizzare CIE (carta di identità elettronica) per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione è più conveniente che mai. A questo proposito, ti segnaliamo lo sconto del 45% che Amazon sta proponendo in questo momento su Trust Ceto. È un lettore contactless dal design compatto e pienamente compatibile con il documento che con tutta probabilità hai già nel tuo portafoglio. Vediamo come funziona.

Ti basta collegarlo al tuo computer attraverso il cavo USB in dotazione, poi appoggiarci sopra CIE quando richiesto in fase di autenticazione. Tutto qui, non devi nemmeno inserirla. Il supporto è garantito per Windows e Mac. Si tratta della soluzione ideale per chi non vuole dipendere esclusivamente dallo smartphone e preferisce la stabilità e la praticità di una postazione più comoda durante operazioni delicate come la prenotazione di un appuntamento medico o lo svolgimento di una pratica con la PA (INPS, Agenzia delle Entrate e così via). Per maggiori informazioni dai uno sguardo alla scheda completa.

Con lo sconto del 45% rispetto al listino ufficiale, in questo momento puoi acquistare il lettore contactless Trust Ceto compatibile con CIE al prezzo di soli 21,99 euro. Tra gli altri punti di forza c’è il design compatto e leggero che permette di trasportarlo ovunque senza occupare spazio, anche nella custodia del laptop.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro un paio di giorni per gli abbonati Prime. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni è superiore a 4 stelle su 5. Segnaliamo infine l’attenzione del marchio per la sostenibilità: il prodotto è realizzato con l’85% di materiali riciclati.