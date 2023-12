Spider-Man: Across the Spider-Verse, guardalo in streaming

Uno dei migliori film d’animazione usciti quest’anno, Spider-Man: Across the Spider-Verse, è in streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Una vera e propria gioia per gli occhi, un’esplosione di colori per il multiverso del personaggio Marvel, fortemente consigliato a tutti, in particolare ai fan dell’Uomo Ragno.

Come vedere Spider-Man: Across the Spider-Verse in streaming

La storia vede il protagonista Miles Morales alle prese con la vita da supereroe. La pellicola affronta anche temi importanti come le difficoltà nel rapporto tra genitori e figli. Non anticipiamo altro per non inciampare in fastidiosi spoiler rovinando la visione. Riportiamo comunque di seguito la sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale pubblicato nei mesi scorsi all’arrivo nelle sale.

Miles Morales ritorna per il nuovo capitolo della saga premiata con l’Oscar in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy e tornato definitivamente a Brooklyn, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Man incaricati di proteggere la sua stessa esistenza.

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, il film d’animazione dura 2 ore e 30 minuti. È il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo uscito nel 2018 e premiato con un Oscar. È già stato annunciato il prossimo capitolo della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è solo una delle nuove uscite in streaming su Prime Video. Ci sono anche Buon Natale da Candy Cane Lane con Eddie Murphy, Elf Me con Lillo, Il Migliore dei Mondi con Maccio Capatonda e Amazing: Fabio De Luigi. Come scritto in apertura, sono tutte visibili gratis per chi ha un abbonamento ad Amazon Prime attivo, agli altri consigliamo di inziare la prova di 30 giorni senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.