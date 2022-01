Spider-Man No Way Home: cryptominer nei torrent

Spider-Man: No Way Home è l'ennesimo film di successo del Marvel Cinematic Universe e quindi anche uno dei più “piratati”. I cybercriminali hanno subito sfruttato l'occasione per distribuire un cryptominer Monero attraverso un file Torrent. Per evitare di infettare il computer è consigliabile l'installazione di una soluzione di sicurezza, come Panda Dome. L'abbonamento per un anno è attualmente disponibile con lo sconto del 50%.

Panda Dome a partire da 17,49 euro/mese

Il nome del file distribuito tramite Torrent ha estensione .exe , quindi gli utenti meno distratti dovrebbero subito intuire il pericolo. Un doppio clic non avvia la riproduzione del film, ma installa un cryptominer Monero che rimane in background e sfrutta le risorse hardware (CPU in particolare) per generare le monete digitali. Quasi certamente si verificherà una diminuzione delle prestazioni e un incremento dei consumi.

Il malware è in grado di eludere il monitoraggio di Windows Defender, quindi è preferibile utilizzare una soluzione più completa, come quella della software house spagnola. La suite Panda Dome viene offerta in quattro versioni (tutte compatibili con Windows, macOS, Android e iOS): Essential, Advanced, Complete e Premium.

Panda Dome Essential può rilevare le principali minacce informatiche in tempo reale e individuare i siti fraudolenti. È presente inoltre il firewall, la scansione dei dispositivi esterni USB e la VPN (150 MB al giorno). Per bloccare gli attacchi più avanzati è necessario acquistare le altre tre versioni.

Panda Dome Advanced aggiunge anche la protezione dell'identità durante la navigazione e gli acquisti online, oltre al controllo parentale. Panda Dome Complete offre la protezione dei dati personali, il password manager e il tool per eliminare i file superflui. Infine, Panda Dome Premium include una VPN senza limiti di traffico, la gestione degli aggiornamenti e il supporto tecnico 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Grazie alla promozione attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento per un anno con lo sconto del 50%. I prezzi sono 17,49 euro (Essential), 23,49 euro (Advanced), 35,49 euro (Complete) e 59,49 euro (Premium). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.