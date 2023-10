Spider-Man: No Way Home, guardalo in streaming

Spider-Man: No Way Home è ora in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro in possesso di un abbonamento Amazon Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare subito il periodo di prova). Uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, ha incassato complessivamente quasi due miliardi di dollari.

Guarda in streaming Spider-Man: No Way Home

Non anticipiamo nessun dettaglio della trama per non rovinare la sorpresa a chi non ha ancora avuto modo di vederlo. La durata di questa avventura dell’Uomo Ragno è pari a 2 ore e 28 minuti, il rating assegnato è 13+. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale in italiano.

Per la prima volta nella storia cinematografica, viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di Super Eroe in conflitto con la sua vita normale e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo squarcia un buco nel loro mondo, liberando i cattivi più potenti che l’Uomo Ragno.

Il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios, distribuito da Sony Pictures. Si tratta del sequel di Spider-Man: Far from Home (2019) ed è la ventisettesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. La regia è di Jon Watts, mentre fanno parte del cast di attori Tom Holland nei panni del protagonista principale, Michelle Jones-Watson, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon e Jon Favreau.

Come già scritto, per vedere Spider-Man: No Way Home in streaming è sufficiente un abbonamento ad Amazon Prime, lo stesso impiegato per lo shopping sull’e-commerce e per approfittare delle tante offerte proposte dallo store online. Chi non lo ha ancora, fatto può iniziare subito la prova gratis di 30 giorni, effettuando così l’accesso immediato a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

