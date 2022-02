SpidMail è la PEC personale gratis di Namirial

Una PEC gratuita, gratis e per sempre. È possibile? Sì, con SpidMail di Namirial. Disponibile per uso personale (soggetti privati e persone fisiche), consente di inviare e ricevere comunicazioni e documenti con lo stesso valore legale della classica raccomandata con ricevuta di ritorno. Può tornare utile per scambiare documenti con la PA, dialogare con l’amministratore del proprio condominio in via ufficiale e disdire utenze o contratti. Ancora, può essere impiegata per ricevere la propria busta paga, inoltrare la domanda di partecipazione a un concorso pubblico e molto altro.

PEC gratis: Namirial lancia SpidMail

Cosa include l’offerta a costo zero? Sono compresi 1 GB di spazio in cui salvare la corrispondenza, la ricezione di tutti i messaggi in entrata senza alcun limite, un invio certificato (tre se la registrazione avviene con SPID Namirial) e il servizio di assistenza tramite ticket. Una volta esauriti gli invii è possibile acquistarne altri in pacchetti da 5 a 50, con prezzi a partire da 0,60 euro cadauno.

Tra le altre funzionalità figura la possibilità di inserimento nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, così da poter disporre di un canale diretto e ufficiale di comunicazione con la Pubblica Amministrazione, dicendo addio a documenti cartacei e lunghe attese in coda agli sportelli.

È possibile attivare la propria PEC personale gratuita con Namirial in tre semplici passaggi: identificazione con SPID, selezione del nome da associare al proprio domicilio digitale e sottoscrizione del contratto con firma online. Maggiori informazioni in merito a SpidMail e alle modalità di creazione della casella sono consultabili sul sito ufficiale Namirial e nella guida (PDF) dedicata.

Chiudiamo con il commento di Enrico Giacomelli, Founder & Chairman of the Board di Namirial, che cita il Comune di Senigallia (AN) come primo in Italia che ha scelto di offrire ai propri cittadini il pacchetto SPID+SpidMail.