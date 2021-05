Splitter HDMI 4K per Sky, Box TV o PC in offerta

Diverse volte su questo canale abbiamo parlato di switch HDMI, ovvero uno strumento che permettesse di collegare diversi dispositivi alla medesima porta sulla TV o monitor. Quello che vi proponiamo oggi invece è lo Splitter Techole HDMI 4K 1 in 2, un piccolo accessorio che svolge esattamente la funzione inversa.

Splitter Techole HDMI 4K: caratteristiche tecniche

Lo splitter in questione, infatti, permette di collegare la medesima sorgente a due diversi schermi. Si tratta di una soluzione utile in diverse circostanze, sia a casa che a lavoro. Dal punto di vista professionale è possibile trasmettere la presentazione su due schermi diversi, effettuando magari un mirroring del monitor del PC portatile. Per l’intrattenimento invece è molto utile per la visione del medesimo programma in due diverse stanze. Pensiamo ad esempio ad un decoder, relegato solitamente ad una singola TV. Con lo splitter potremo godere di un film tanto in soggiorno quanto in camera da letto.

Il funzionamento è decisamente semplice, basta collegare la fonte alla porta input, e collegare i cavi dalle porte output ai relativi schermi. In questo caso è possibile duplicare un segnale con una risoluzione massima di 4K, inclusi i segnali 3D e naturalmente Full HD. Interessante il design completamente in alluminio, che rende lo splitter robusto, ma contenendo il peso. Comodi invece i due LED che affiancano le uscite, che segnalano il funzionamento o meno delle porte.

Grazie ad un’offerta a tempo, lo splitter è disponibile su Amazon a soli 14,44 euro con uno sconto del 31% sul prezzo di listino.