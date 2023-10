Come vedere Sporting-Atalanta in streaming (Europa League)

Sporting-Atalanta è l’incrocio tra le squadre che guidano il gruppo D di Europa League. Trasferta portoghese per la Dea, nella cornice dell’Estádio José Alvalade, un’arena che non sarà semplice espugnare, con fischio d’inizio in programma per giovedì 5 ottobre alle ore 18:45 e la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Riusciranno gli uomini del Gasp a strappare una vittoria fondamentale per il cammino nella competizione?

Europa League: guarda Sporting-Atalanta in streaming

3 punti in classifica per entrambe, al momento, grazie alle vittorie ottenute all’esordio rispettivamente contro lo Sturm e il Rakow. Con tutta probabilità, dal match uscirà la favorita per la qualificazione diretta. Ricordiamo che il secondo posto dà diritto a giocarsi il passaggio del turno, ma passando dai play-off.

I tifosi nerazzurri hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Ricky Buscaglia.

Così i due allenatori, Amorim e Gasperini, dovrebbero iniziare il match. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Sporting (4-2-3-1): Adan, Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio, Hjulmand, Morita, Santos, Edward, Gonçalves, Paulinho;

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman.

Il fattore casalingo fa pendere il favore del pronostico dalla parte dei portoghesi, ma la qualità delle due squadre e il loro ormai consolidato feeling con le coppe europee lascia aperto a ogni possibile risultato.

