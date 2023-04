Come vedere Sporting-Juventus in streaming

Sporting-Juventus vede i bianconeri impegnati all’Estádio José Alvalade di Lisbona, per il ritorno dei quarti di Europa League. Si tratta di uno dei match più importanti per la stagione della squadra di Allegri, scivolata in questa competizione dopo l’eliminazione dalla Champions League. Un incontro aperto a tutti i risultati, da vedere anche in diretta streaming, con fischio d’inizio in programma alle ore 21:00 di giovedì 20 aprile.

Conference League: guarda Sporting-Juventus in streaming

Si parte dall’1-0 dell’andata, chiuso in vantaggio dai bianconeri grazie alla rete segnata da Gatti. Ancora tutta da decidere la qualificazione alla semifinale, dove la vincente affronterà una tra Manchester United e Siviglia.

I tifosi e tutti coloro che desiderano seguire il match dal vivo hanno due possibilità per guardare la partita: in streaming su DAZN (con la telecronaca di Pierluigi Pardo affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico) e la diretta trasmessa da Sky e NOW (con le voci di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi).

Così i due allenatori, Amorim e Allegri, dovrebbero schierare le squadre all’ingresso in campo. Ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Sporting (3-4-3): Adan, Diomande, Gonçalo Inacio, Coates, Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Edwards, Chermiti, Trincão;

Juventus (3-5-1-1): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera offerta dai servizi, c’è la possibilità di vedere Sporting-Juventus anche dall’estero e senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Attenzione però alla sicurezza dei dati e alla privacy, se la connessione avviene attraverso una rete aperta, pubblica oppure condivisa, ad esempio quella di un albergo.

Il consiglio è di affidarsi a una soluzione dedicata e certificata per loro protezione.

