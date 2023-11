Come vedere Sportitalia in streaming dall'estero

Punto di riferimento per gli amanti dello sport, in particolare del calcio, Sportitalia è visibile anche in streaming gratis attraverso il sito ufficiale del canale. Tra le altre cose, trasmette in diretta le partite di competizioni come il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera, la Supercoppa Primavera, la Primera Division Argentina, la Copa de la Liga Profesional, il Campeonato Brasileiro Série A e la Saudi Pro League. Chi si trova all’estero, però, non riesce ad accedere alla visione se non attraverso un accorgimento: l’utilizzo di una Virtual Private Network come quella proposta da NordVPN.

Sportitalia dall’estero: come vedere il canale

Attivandola e scegliendo di connettersi a un server italiano, si otterrà un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, come se ci si trovasse fisicamente nel nostro territorio. Così facendo, non ci si troverà più a dover fare i conti con alcun blocco. Buona visione.

Come già scritto in apertura, nel palinsesto di Sportitalia c’è anche la trasmissione di numerose partite, soprattutto nel fine settimana. Ad esempio, nel weekend toccherà alle dirette di Monza-Sampdoria, Lazio-Torino e Juventus-Atalanta del Campionato Primavera e di un match della Sauri Pro League, tra l’Abha e l’Al Itthiad di Benzema, Fabinho, Luiz Felipe, Kanté e Jota. A questo si aggiungono i tanti approfondimenti quotidiani.

Al momento è possibile approfittare dell’offerta per il Black Friday di NordVPN, ottenendo il 69% di sconto sull’abbonamento biennale e tre mesi extra di servizio, scegliendo la formula Completo. È quella che include non solo l’accesso alla Virtual Private Network globale, lo strumento Threat Protection per la sicurezza e il blocco di tracker e pubblicità, ma anche un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner, 1 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione e la crittografia dei file di nuova generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.