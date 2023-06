Spotify avrà il suo abbonamento HiFi: Supremium

Del possibile arrivo di un abbonamento HiFi proposto da Spotify si discute ormai da parecchio tempo, tra rumor circolati in passato e indiscrezioni anche recenti, ma senza mai giungere a una conferma o a un annuncio ufficiale. Ora, però, i tempi sembrano essere finalmente maturi. Stando a quanto riportato da Bloomberg, il colosso della musica in streaming è quasi pronto alla sua introduzione.

Streaming HiFi con l’abbonamento Supremium di Spotify

Il piano, noto al momento internamente all’azienda con il nome in codice Supremium, potrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno. Richiederà una spesa extra rispetto a quella prevista per la sottoscrizione Premium attuale. La società andrebbe così incontro alle esigenze più volte manifestate dai suoi investitori, che chiedono a gran voce il debutto di iniziative in grado di incrementare le entrate.

Nessun dettaglio a proposito dell’ammontare del rincaro. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi di un rollout progressivo a livello territoriale, iniziando magari da quei paesi che, secondo le analisi del gruppo, potrebbero garantire fin da subito un buon ritorno economico.

A far slittare l’esordio dell’abbonamento HiFi, rispetto a quanto pianificato in un primo momento, sono state anzitutto le mosse della concorrenza, in particolare quelle di Apple e Amazon, che nel 2021 hanno scelto di includere l’opzione per lo streaming in alta fedeltà senza alcun costo aggiuntivo.

Contestualmente al lancio di Supremium, Spotify dovrebbe riconoscere alcuni extra ai sottoscrittori della formula Premium. Tra questi, l’accesso al catalogo degli audiolibri (oggi da acquistare separatamente) con modalità ancora da stabilire. Forse alcuni saranno messi a disposizione gratuitamente o, in alternativa, gli utenti potranno ascoltarli per un numero limitato di ore ogni mese.

Da chiarire inoltre le esatte specifiche e caratteristiche dell’abbonamento Hi-Fi. L’ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un ascolto lossless, fino a 24-bit e 192 kHz, proprio come sulle piattaforme concorrenti già citate.