Spotify: il piano Hi-Fi non c'è, ma è pronto da tempo

Era l’inizio del 2021 quando Spotify annunciava il piano Hi-Fi per poter ascoltare brani con compressione lossless, dunque senza perdite di qualità. All’epoca venne comunicato che il rilascio per tutti gli utenti sarebbe avvenuto entro fine anno, ma siamo nel 2023 e della soluzione in questione non vi è ancora traccia, o per meglio dire non è ancora disponibile, perché in realtà segni dell’esistenza di qualcosa del genere ce ne sono stati e ce ne sono tutt’ora.

Spotify: il piano Hi-Fi non è stato ancora lanciato, ma in realtà è pronto

La redazione di The Verge fa infatti sapere di essere venuta a conoscenza del fatto che Spotify Hi-Fi è teoricamente pronto al debutto da più di un anno. A livello tecnico pare essere tutto fatto e i brani lossless sono già disponibili, al punto tale che i dipendenti dell’azienda già li starebbero ascoltando da tempo.

I piani di Spotify per il rilascio della funzione, però, sarebbero stati intralciati da Amazon ed Apple Music che hanno offerto la musica lossless senza aumentare i costi, mentre l’azienda svedese aveva in programma di chiedere un extra agli utenti interessanti, al fine di far accrescere le entrate medie per cliente.

A ciò si aggiungono le dichiarazioni rilasciate da Gustav Söderström, il co-presidente di Spotify, in una recente intervista. In risposta alla richiesta di delucidazioni riguardo il piano per l’ascolto della musica con compressione lossless, ha risposto quanto segue.

Lo abbiamo annunciato, ma dopo il mercato è cambiato per tantissime ragioni. Lo faremo, ma in una maniera che abbia senso per noi e per i nostri clienti. Il mercato è cambiato e noi dobbiamo adeguarci.

Alla richiesta di ulteriori dettagli, in particolare relativamente a se il ritardo fosse dovuto a un aumento dei costi, Söderström di fatto ha preferito non rispondere, dichiarando quanto riportato di seguito.

Vogliamo che la novità sia concepita in maniera da aver senso per noi, anche dal punto di vista dei costi. Non sono autorizzato a commentare i nostri accordi con le etichette discografiche, e per ragioni intuibili non commento quel che hanno fatto i concorrenti.

