Su Spotify arrivano le playlist Concerti vicino a te

La nuova playlist di Spotify “Concerti vicino a te” è una svolta! Finalmente si può smettere di scoprire per caso che il proprio gruppo preferito ha suonato a due passi da casa… tre giorni prima.

Come funziona la playlist “Concerti vicino a te” di Spotify

Ogni mercoledì, Spotify aggiornerà automaticamente la playlist “Concerti vicino a te” per ogni utente, selezionando 30 brani di artisti che si esibiranno nelle vicinanze. Non solo: si avranno anche tutti i dettagli sull’evento e i link per acquistare i biglietti.

La vera forza di “Concerti vicino a te” è che non è una semplice lista di concerti in zona. È una playlist cucita su misura per ciascun utente, basata sui suoi ascolti e sui suoi artisti preferiti. Per la serie, Spotify ci conosce bene e sa cosa ci fa battere il cuore.

Per non perdere neanche un aggiornamento sui concerti, Spotify consiglia di condividere la propria posizione nella sezione “Eventi dal vivo” (è sotto la tab Cerca nell’app); di attivare le notifiche push e seguire i propri artisti preferiti. In questo modo, si riceveranno alert personalizzati ogni volta che un artista amato annuncerà un concerto nella propria zona.

Spotify punta sui concerti (e sugli artisti)

Il lancio di “Concerti vicino a te” non è solo un regalo per gli ascoltatori affamati di live. È anche un chiaro segnale delle ambizioni di Spotify nel mondo degli eventi dal vivo. La piattaforma vuole rendere la scoperta dei concerti una parte integrante dell’esperienza di ascolto, ma anche dare più visibilità agli artisti.

E a proposito di artisti, Spotify ha appena pubblicato il suo report annuale “Loud & Clear”, con i compensi che elargisce ai musicisti per dimostrare che no, non sta affamando i musicisti come tutti pensano. I numeri sembrano darle ragione. Per la prima volta, un artista con una canzone ogni milione di stream ha guadagnato in media oltre 10.000 dollari nel 2024. Siamo lontani dai cachet da capogiro delle superstar, ma è pur sempre un passo avanti.