Spotify: aumenta il costo, ma per ora solo negli Stati Uniti

Dopo i rincari di luglio 2023 e quelli vociferati ad aprile scorso, nel corso delle ultime ore Spotify ha annunciato che sta aumentando il prezzo degli abbonamenti Premium al fine di “portare agli utenti la migliore esperienza”. Per il momento, è però bene precisarlo, si tratta di un cambiamento che interessa solo ed esclusivamente gli Stati Uniti.

Spotify: aumenta il prezzo dei piani Premium negli Stati Uniti

Andando più nello specifico, il piano individuale ha ora un prezzo di 11,99 dollari al mese, rispetto a 10,99 dollari. Invece, il piano Duo ha adesso un prezzo di 16,99 dollari al mese, presentando quindi un incremento di circa 2 dollari rispetto a quanto proposto in precedenza, mentre il piano Family ha un prezzo di 19,99 dollari al mese, il che implica un incremento di circa 3 dollari rispetto al passato. Nessun cambiamento, invece, per il piano Student, che continua ad avere un prezzo di 5,99 dollari al mese.

Sebbene la cosa attualmente riguardi solo gli Stati Uniti, come anticipato, l’annuncio ha inevitabilmente fatto scattare l’allerta sulla possibilità di futuri aumenti anche in altri Paesi, tra cui l’Italia. Storicamente strategie di questo tipo vengono applicate in maniera bene o male analoga a tutti i mercati. Per adesso, comunque, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo il fatto che la mossa possa coinvolgere anche l’Italia.

Resta tuttavia da capire se, con questi nuovi aumenti per gli Stati Uniti e in caso di incrementi di prezzo per gli altri Paesi, Spotify provvederà ad introdurre anche nuove funzionalità per arricchire l’esperienza d’ascolto o meno.