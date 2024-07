Spotify: al via i commenti ai podcast, la musica sarà la prossima?

Spotify sta offrendo ai suoi ascoltatori di podcast un nuovo modo di interagire con i loro programmi preferiti: l’invio di commenti, che saranno visualizzati sulla pagina di ogni episodio nell’app di streaming. L’obiettivo è aumentare l’interazione tra creator e ascoltatori sulla sua piattaforma.

Questa interessante novità si aggiunge alle funzioni per i creator già esistenti come i sondaggi e le domande e risposte, introdotte nel 2021. Spotify afferma che finora più di nove milioni di ascoltatori hanno interagito con queste funzioni nel 2024.

“I commenti sono una funzione richiesta da tempo sia dai podcaster che dagli ascoltatori di Spotify“, ha dichiarato Maya Prohovnik, vicepresidente del prodotto podcast di Spotify. “I podcast sono storicamente un formato unilaterale e, sebbene da tempo offriamo altre funzioni di interattività come i sondaggi e le domande e risposte, le persone ci hanno detto di volere più modi per connettersi direttamente“.

Quindi, Spotify ha ora una sezione commenti, ma per ora solo per i podcast. In tanti si stanno già chiedendo se in futuro questa funzione potrà essere introdotta anche per la musica. Sarebbe bello, infatti, poter lasciare un commento dopo aver ascoltato una canzone che ha fatto breccia nel proprio cuore e che magari, si continua a canticchiare per tutto il giorno!

Il servizio di streaming musicale cinese NetEase Cloud Music dispone da diversi anni di una sezione commenti molto attiva, dove gli utenti si incontrano per discutere di album e artisti. È strano che le piattaforme di streaming musicale occidentali non abbiano ancora implementato funzionalità del genere.

Ora Spotify sembra muoversi in questa direzione, introducendo i commenti per i podcast. La domanda è se estenderà questa funzione anche alla musica, come ha già fatto il concorrente cinese.

L’introduzione dei commenti per i podcast è stata accompagnata da un restyling dell’app mobile Spotify for Podcasters, con funzioni per la gestione dei commenti agli episodi e un maggior numero di notifiche sull’andamento dei loro programmi.