Spotify: avvisi di emergenza in arrivo nell'app?

Non solo musica, podcast e audiolibri per Spotify, ma anche avvisi di emergenza. È quanto suggerisce l’analisi del codice condotta su una nuova versione dell’app. La piattaforma di streaming ha avviato una fase di test relativa a questa nuova particolare funzionalità, partendo propria dalla sua terra d’origine, la Svezia.

Avvisi di emergenza tra le notifiche di Spotify?

A scoprirlo è stato inizialmente il reverse engineer Chris Messina, poi l’iniziativa è stata confermata alla redazione di TechCrunch da un rappresentate della società, senza però fornire dettagli approfonditi. Queste le sue parole.

In Spotify, conduciamo regolarmente una serie di test, nel tentativo di migliorare la nostra user experience. Alcuni di questi test finiscono per aprire la strada a un’esperienza utente più ampia, mentre la maggior parte ha esclusivamente una importante funzione di apprendimento.

Non è del tutto chiaro quale sia l’obiettivo finale, ma pare simile a quanto già avviene in altre applicazioni, ad esempio quella di Facebook, in caso di calamità o nelle situazioni critiche nelle quali per le autorità è necessario raggiungere i cittadini nel modo più rapido possibile e comunicare con loro, per questioni di sicurezza pubblica. Insomma, un po’ come avviene da noi con IT-Alert.

Sono questi i riferimenti nel codice scovati da Messina (li riportiamo in forma tradotta).

Avvisi di emergenza in Svezia;

Ricevi avvisi di emergenza pubblica;

Annunci pubblici importanti, IPA è il sistema utilizzato per allertare il pubblico in Svezia in caso di incidenti, eventi seri o interruzione di servizi importanti;

Visita il sito della Swedish Civil Contingencies Agency per maggiori informazioni.

In caso di implementazione del sistema nella versione finale dell’app, sarà interessante capire con quali modalità saranno gestiti questi avvisi, se al pari delle altre notifiche mostrate da Spotify (quelle sulle nuove uscite discografiche, sulle playlist musicali ecc.) oppure in modo diverso, con una priorità differente.