Spotify: nuovo piano più economico, ma non in Italia

Nelle score ore, Spotify ha annunciato oggi il lancio di un nuovo piano a pagamento, denominato Basic, il quale viene proposto a prezzo ridotto rispetto a quello base precedente, ma non include gli audiolibri. Da precisare subito che non è disponibile in Italia, ma attualmente solo ed esclusivamente negli Stati Uniti.

Spotify: nuovo piano Basci senza audiolibri

Andando più in dettaglio, il piano presenta un costo pari a 10,99 dollari al mese, in linea con i piani base di altre piattaforme, e include tutti i vantaggi musicali di Spotify Premium, come la riproduzione senza pubblicità, il download offline e la fruizione dei podcast, ma come anticipato non consente l’ascolto degli audiobook.

Il piano Premium da 11,99 dollari che Spotify offre include la riproduzione senza pubblicità e 15 ore di ascolto degli audiolibri al mese da un catalogo di oltre 250.000 titoli. Fino ad ora, Spotify non ha permesso agli utenti di optare per un piano più economico che non includesse l’accesso agli audiolibri, poiché è stato automaticamente raggruppato nel piano di livello più basso.

A giugno scorso, Spotify ha aumentato il prezzo del piano base da 10,99 dollari a 11,99 dollari al fine di poter offrire agli utenti un’esperienza migliore, ma con il nuovo piano Basic i clienti che non vogliono fruire degli audiolibri possono ottenere il prezzo precedente di 10,99 dollari al mese.

Per quel che concerne gli altri piani di Spotify, non ci sono state modifiche di prezzo.

Per chi si stesse chiedendo se questi cambiamenti andranno a interessare anche altri Paesi, non è possibile escludere questa possibilità, ma per il momento la cosa non riguarda altri mercati.